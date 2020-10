Spaichinger Rat muss wegen Befangenheit eines Gemeinderats erneut abstimmen

Von Schwäbische Zeitung

Wegen des Verdachts der Amtsanmaßung und weiterer Straftaten gelangen eine 25-jährige Frau und ein 38-jähriger Mann zur Anzeige. Die beiden sollen laut Polizei versucht haben, am Donnerstagvormittag gewaltsam in eine Wohnung im Tobelweg in Immenstaad einzudringen.

Dabei beschädigten sie das Türschloss und die Türe selbst. Die Wohnungsbesitzer waren zu der Zeit zu Hause. Gegenüber ihnen behaupteten die beiden Eindringlinge, von der Polizei zu sein und beide festnehmen zu wollen.