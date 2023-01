Spaichinger Raphael Merkt ist Kandidat bei DSDS

Mit „Morgen“ von Wincent Weiss ist Raphael Merkt (29) aus Spaichingen bei der aktuellen Staffel der RTL-Sendung „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) dabei. Insgesamt zwölf Casting-Kandidatinnen und Kandidaten wollen am kommenden Mittwochabend bei Dieter Bohlen, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Leony den richtigen Ton treffen und in die nächste Runde einziehen. Vor einigen Jahren stand Raphael Merkt schon einmal im Rampenlicht, so die Pressemitteilung von RTL: Der gelernte Sport- und Gymnastiklehrer war „Mister Deutschland“ des Jahres 2018. Früher als Model aktiv, investiert Raphael nun viel Zeit in sein Gesangstraining und unterhält seine Fans auf YouTube mit Mindset-Videos. Nebenbei hält er sich in seinem kleinen Home-Fitnessstudio fit und bereitet sich dort körperlich und mental auf seinen großen Auftritt im Jurycasting vor. Vor der Jury kann sich sein Fitness-Level durchaus sehen lassen, denn als er Pietro Lombardi vor der Jury spontan zum Liegestütz-Contest herausfordert, ist Dieter Bohlen überzeugt: „Ich wette alles auf ihn!“ Das lässt sich Hobby-Kraftsportler Pietro nicht zweimal sagen und nimmt die Wette an.