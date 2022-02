Spaichinger Prinzenpaar lädt zur Redoute

Prinz Markus II. Regent unterm Berg und ihre Lieblichkeit Prinzessin Daniela III. von Häsels Wald laden am heutigen Samstag zum Zunftball Redoute ein.

Der närrische Hofstaat wird pünktlich unter den Klängen des Spaichinger Narrenmarschs um 20.11 Uhr in die bunt geschmückte Narrhalla einziehen. Präsident Steffen May wird das närrische Publikum willkommen heißen und die Redoute 2022 eröffnen.

In seiner närrischen Proklamation wird Prinz Markus II. Regent unterm Berg sein närrisches Programm für die tollen Tage kundtun.

Durch das Programm führen Zeremonienmeister Zimmi (Markus Zimmerer), Verkündungsmeister Holde (Reinhold Knebel), sowie Bernhard Lehr Stellvertretender Zeremonienmeister. Eine Abordnung der Stadtkapelle Spaichingen wird das Programm musikalisch begleiten.

Die Pagen sind Mia Bühler (links) und Lara Sprich (rechts). (Foto: Foto Kukla ( FOKUS))

Für Wortbeiträge und Büttenreden konnten bekannte und neue Gesichter gewonnen werden. Schmissige Tänze von der Showtanzgruppe, den Garden und den Narrenzunftfrauen runden das kurzweilige Programm ab.

Um zumindest einem kleinen Personenkreis die Möglichkeit zu geben Fasnet live zu erleben, hat sich die Narrenzunft kurzfristig entschieden, 250 Personen in die Halle zu lassen. Es gelten die 2G+ Regeln. Zudem muss ein tagesaktueller Negativtest vorgelegt werden. Eine Teststation befindet sich vor Ort, da auch alle Akteure an diesem Tag getestet werden. Das Rote Kreuz bietet für alle Besucher am Samstag zwischen 14 und 15.30 Uhr einen Test an.

Der Zugang in die Halle kann nur mit einer FFP2 Maske erfolgen. An den Plätzen findet eine Bewirtung statt. Karten zum Preis von 11 Euro sind noch bei Annette Reuther im Skribo, Hauptstr. 134 erhältlich.

Am Fasnetssamstagabend wird für alle die Redoute auf dem Youtube-Kanal der Deichelmaus ausgestrahlt.