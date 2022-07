Spaichinger Primtalsommer hat das Zeug, zur Marke zu werden

Sonntagmorgen früh auf dem Spaichinger Marktplatz: Rund 7000 Menschen (so schätzt zumindest Bürgermeister Markus Hugger) haben in der Nacht zuvor hier gefeiert. Entsprechend sieht es auch aus: Chaos! Doch um 7 Uhr rücken die Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofs an und zwei Stunden später, um 9 Uhr ist der Marktplatz wieder picobello und der zweite Festtag kann beginnen.

Tolle Arbeit des Bauhofs

„Die Reinigungskräfte vom Baubetriebshofs haben so eine tolle Arbeit geleistet“, freut sich Larissa Menssen von der Stadtverwaltung, „ohne sie hätten wir diese zwei Tage so nicht feiern können.“

Es ist nur ein Beispiel für die vielen Helfer im Hintergrund, die den PriEmtalsommer zum Erfolg gemacht haben, Menschen aus Stadt, Gruppen, Vereinen und Unternehmen sowie der Firma Light & Sound, die für Organisation und Logistik verantwortlich war: „Es war tatsächliche eine gemeinsame Leistung der Stadt Spaichingen“, betont Menssen. „Wir sind froh, dass wir den Vereinen eine Plattform bieten konnten, und dass diese so gut angenommen wurde.“

Feiern schafft Gemeinschaft

Beim ökumenischen Gottesdienst am Sonntag erzählte Pfarrer Johannes Thiemann die biblischen Geschichte des Zöllners Zachäus – eines sozial ausgestoßenen und verachteten Mannes, dessen Leben sich allein dadurch ändert, dass er von Jesus zu einem Fest eingeladen wird. Gemeinsam Feiern ist ein Akt der Inklusion.

Werbung für Spaichingen

„Das ist ein Fest der Liebe und der Begegnung. Das muss unbedingt wiederholt werden“, war denn auch die Meinung der beiden Moderatoren auf der Marktplatzbühne, Thomas Mayer und Markus Paul. Bestens vorbereitet und doch locker führten sie durch das Programm und verstanden es, für die auftretenden Bands und Vereine und für Spaichingen bestens Werbung zu machen. Auf der Bühne am Kreuzplatz übernahm Michael Wientges diese Aufgabe.

Kein einziger Polizeieinsatz

Kaum zu glauben bei der Zahl der Festgäste: Es gab keinen einzigen Polizeieinsatz. Und das DRK hatte nur insgesamt 24 Einsätze: davon eine „Schnapsleiche“, die ins Krankenhaus gebracht werden musste, und eine ältere Dame, die unglücklich gestürzt ist. Ansonsten waren es nur Bienen- und Wespenstiche sowie Schürfwunden, aber keine hitzebedingten Schäden. Auch auf den Parkplätzen lief alles reibungslos, keine Fahrzeut musste abgeschleppt werden und alle verhielten sich diszipliniert

„Es war der Hammer“

Draußen an der Schlüsselwiese hat der Obst- und Gartenbauverein seinen Vereinsgarten. Obwohl also etwas außerhalb des zentralen Festgeschehens, werden auch die Gartenbauer den Primtalsommer in bester Erinnerung behalten: „Es war der Hammer bei uns!“, sagt Vorsitzende Waltraud Winker. „Wir waren an beiden Tagen total ausverkauft. Und auch der Kunst- und Handwerkermarkt hat viele angelockt.“ Mit rund 300 bis 350 Gästen an den beiden Tagen wurden die Erwartungen des OGV noch übertroffen.

Einzelhandel „zufrieden“

Weniger begeistert klingt dagegen Sabine Eder vom Kaufhaus „Maka“: „Wir sind zufrieden mit dem, was ging“, lautet ihre Bilanz für den langen Samstag, was bei Einzelhändlern soviel heißt wie „es hätte besser gehen können“. Da sich das sommerliche Festgeschehen vor allem draußen abspielte, machten nicht so viele Menschen einen Absecher in die Geschäfte, so ihr Eindruck: „Bei der langen Einkaufsnacht sind es mehr“, so Eder.

Diesen Eindruck bestätigen auch Handels- und Gewerbevereinsvorsitzender Hermann Früh und Citymanagerin Vera Stroz. „In den Geschäften war da nicht so viel los, besonders am Nachmittag nach 14 oder 15 Uhr“, so Früh.

Primtalsommer kann zur Marke werden

Dennoch sieht er den Wert für die Spaichinger Geschäftswelt vor allem im ideellen Bereich: „Es ist ein Fest der Superlative, was den Eventcharakter angeht, keine Frage“, so Ffrüh, „und der Primtalsommer hat das Zeug dazu, zur Marke zu werden und bringt so Image für die Stadt. Und das ist auch gut für Handel und Gewerbe“.