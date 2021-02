Spaichinger organisiert Live-Shopping-Touren im Netz - und stärkt damit den lokalen Einzelhandel

Die Grundvoraussetzungen für eine Live-Shopping-Tour: Ein Gerät mit Video- und Audiofunktion und eine ordentliche Internetverbindung. Thomas Link will das Konzept so einfach wie möglich halten, damit keine großen finanziellen Investitionen notwendig sind. Die Einzelhändler brauchen keinen Webshop und nicht unbedingt eine Homepage. Daten, wie eine Telefonnummer oder eine Mailadresse reichen, damit die Kundschaft mit dem Einzelhändler bei Interesse in Kontakt treten kann. Das Video bleibt auch nach der Livesendung online. Die Einzelhändler entscheiden selbst, über welche Plattformen sie ihr Video zeigen möchten - beispielsweise Facebook, Youtube oder die Homepage von Thomas Link. Auf der steht auch die Info, wann das nächste Live-Event ansteht: www.sofa-tour.de

Zahlen zum Online-Handel

Die Welt des Einzelhandels ändert sich, die Bedeutung des Online-Handels nimmt zu, auch hier in der Region und nicht nur wegen Corona. Philipp Hilsenbek, Geschäftsbereichsleiter Standortpolitik der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg, liegen Zahlen zur regionalen Kaufkraft vor, die zeigen, dass die Online-Affinität auch hier in der Region steigt. „Lediglich 25 Prozent haben eine geringe Online-Affinität, das heißt im Umkehrschluss, dass 75 Prozent in der Region bereits sehr regelmäßig online einkaufen“, sagt er. Die Zahlen sind von 2018 und basieren auf anonymisierten Daten der Finanzämter und Banken, die zeigen, wo Menschen Geld ausgegeben haben. Aus ihnen geht allerdings nicht hervor, bei welchen Online-Anbietern die Waren gekauft wurden.