Spaichinger Nudelmacher ehrt langjährige Mitarbeiter

Der Teigwarenhersteller Spaichinger Nudelmacher hat neun langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgzeichnet. Franz-Anton Seeburger sowie Irmgard, André und Oliver Freidler aus der Geschäftsführung bedankten sich in einer Feierstunde für die Loyalität und die gute Zusammenarbeit. Wie dsa Unternehmen mitteilt, wurden für 30 Jahre Mitarbeit in der Verpackung Van Tri Nguyen und Van Dai Truong geehrt; beide hatten als Verpackungsmitarbeiter begonnen und übernahmen inzwischen die Verantwortung als Schichtführer. Anita Lewandowski wurde für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt, auch sie erlebte beim Spaichinger Nudelmacher viele Veränderungen in der Verpackung und dem Unternehmen. Bevor die Nudeln verpackt werden, sorgen Johann Schiebelbein (25 Jahre) und Idriz Rrakaqi (20 Jahre) als erfahrene Nudelmacher seit vielen Jahren dafür, dass Nudeln von höchster Qualität hergestellt werden. Für 20 Jahre Engagement und tatkräftige Mitarbeit in der Verpackung wurden Gjevdet Tuzi und für je zehn Jahre Lydia Kremser und Tam Anh Le geehrt. Zehn Jahre als zuverlässige Mitarbeit im Spaichinger Nudelladen ist Ulrike Reichmann dabei. Die Jubilare erhielten für ihre loyale und langjährige Mitarbeit die Ehrenurkunde der IHK und einen Geschenkkorb mit regionalen Spezialitäten aus dem Spaichinger Nudelladen.