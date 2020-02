Spaichinger Nudelmacher ehrt langjährige Mitarbeiter

Trommlerinnen? Hat es beim Ravensburger Rutenfest bis auf die Mädchen in den Reihen der Rutentrommler noch nie gegeben. Sollte es aber. Findet jedenfalls der Ravensburger Schülerrat.

Nachdem zwei Ex-Lands-knechte das Thema Gleichberechtigung in Sachen Trommeln kurz vor dem letzten Rutenfest aufs Tapet gebracht hatten, diskutierte dieser darüber. Ergebnis: In der öffentlichen Sitzung am Montagabend im Rathaus gab es ein Statement. Es lautet: Tradition sei „keine Erlaubnis für einen Verstoß gegen das Grundgesetz“, nach dem jeder ...