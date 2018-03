Spaichinger Nudelmacher ehrt langjährige Mitarbeiter

Der Teigwarenhersteller Spaichinger Nudelmacher hat insgesamt acht Mitarbeiter aus allen Abteilungen geehrt. Das teilt das Unternehmen mit. Zwei langjährige Mitarbeiter wurden in den wohlverdienten Ruhestand entlassen. Franz-Anton Seeburger und André Freidler bedankten sich bei einer Feierstunde in der neu umgebauten Verwaltung mit anschließendem gemeinsamen Abendessen für die Loyalität und die gute Zusammenarbeit.

Im Fokus der Ehrungen stand in diesem Jahr vor allem die wachsende Komplexität in der Teigwarenherstellung, die laut Mitteilung durch alle Abteilungen hinweg spürbar ist. „Wir haben in den letzten Jahren viele innovative Produkte entwickelt und auf den Markt gebracht. Dies war nur möglich, indem Sie alle eine engagierte und höchst professionelle Teamarbeit bewiesen haben.“, sagte Franz-Anton Seeburger.

Der Lagerist Georg Splichal wurde für seine 25-jährige Betriebszugehörigkeit geehrt und hat bereits die unterschiedlichsten Nudelsorten verladen und in früheren Zeiten auch selbst als Lkw-Fahrer transportiert. Oswald Männiste aus der Instandhaltung sowie Hildegard Mücke aus der Verpackung wurden für ihre 20-jährige Betriebszugehörigkeit geehrt. Auch sie spüren die Vielseitigkeit und die damit verbundenen Anforderungen täglich.

Werden neue Nudelprodukte hergestellt, so kommen Agron Delijaj und Jürgen Welle aus der Produktion damit als eine der ersten in Berührung. Beide wurden für zehn Jahre Engagement beim Spaichinger Nudelmacher geehrt, ebenso wie Gabriela Janosch und Manuela Leicht aus der Verwaltung. Die Jubilare erhielten für ihre Loyalität zum Unternehmen die Ehrenurkunde der Industrie- und Handelskammer und einen Geschenkkorb mit regionalen Spezialitäten aus dem Spaichinger Nudelladen.

Thi-Hien Nguyen und Werner Bareiß wurden in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Nguyen wurde gleichzeitig für ihr 20-jähriges Engagement in der Verpackung geehrt. Werner Bareiß brachte seine Erfahrung in der Nudelherstellung zunächst als Pressenführer und bis zuletzt als Produktionsleiter seit 39 Jahren in das Unternehmen mit ein und wurde im Kreise seiner Teamkollegen und der Abteilungsleitern in den Ruhestand verabschiedet.