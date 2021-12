Spaichinger Nachwuchserfinder auf internationaler Messe ausgezeichnet

Wenn im Herbst die iENA, eine der größten Erfindermessen der Welt, ihre Türen in Nürnberg öffnet, sind häufig auch Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Spaichingen mit ihren Innovationen mit dabei, berichtet das Gymnasium in einer Pressemitteilung.

Nathanael Strom und Roland Grimm wurden für ihre Entwicklung zu einem Kunststoff auf Algenbasis von der internationalen Jury in Nürnberg mit der Silbermedaille ausgezeichnet.

Mit ihrem Produkt bieten die beiden Schüler der Klassenstufe 11 eine Lösung für zwei große Probleme, berichtet das Gymnasium in seiner Pressemitteilung: Einerseits die Algenplage und andererseits die Problematik von erdölbasierten Kunststoffen. Ihr Ausgangsstoff Alginsäure wird aus Braunalgen gewonnen und bereits in der Lebensmittelindustrie verwendet. Mit einem speziellen Verfahren kann aus der Alginsäure ein 100-prozentiger Biokunststoff gewonnen werden.

Ebenfalls mit einer Silbermedaille wurde Stefanie Eski (Klassenstufe 10) ausgezeichnet, die gemeinsam mit Jan Reckermann (IKG Tuttlingen) und Florian Brütsch (OHG Tuttlingen) am Schülerforschungszentrum Tuttlingen eine neue Software- und Elektronikregelung zur Leistungssteigerung bei Solarzellen entwickelt hat.

Problem bei Solaranlagen ist, dass eine schwächere Solareinheit, zum Beispiel durch Verschattung, die Leistung der ganzen Solaranlage beeinträchtigt. Die Entwicklung der drei Nachwuchsforscher erkennt diese Situation automatisiert und reagiert mit einer innovativen Elektronik und Steuerung so, dass diese schwächere Einheit unterstützt wird. Die Gesamtleistung der Solaranlage bleibt damit maximal hoch.

Winfried Sturm, Executive Committee Member of IFIA (Welterfinderverband) und Ambassador of Education in Science and Inventions will nun beide Entwicklungen zu weiteren weltweiten Erfindermessen an den deutschen Stand mitnehmen und dort präsentieren. Grund für ihn, so die Pressemitteilung, seien die sehr hohe Güte und Innovationsfähigkeit beider Erfindungen.