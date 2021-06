Spaichinger Marcel Aulila ist jetzt Beisitzer im FDP-Landesvorstand

Der Spaichinger Stadt- und Kreisrat Marcel Aulila ist in den FDP-Landesvorstand gewählt worden.

Wie der FDP-Kreisverband berichtet, wurde Aulila auf dem 121. digital und in Präsenz abgehaltenen Landesparteitag der FDP Baden-Württemberg als Beisitzer in den Landesvorstand gewählt. Bereits im ersten Wahlgang stimmten 213 Delegierte für den 30-jährigen Familienunternehmer, der sich gegen zahlreiche Mitbewerber und Mitbewerberinnen habe durchsetzen können, so die Pressemitteilung des FDP-Kreisverbands.

Neben den Vorstandswahlen, bei denen auch Landesvorsitzender Michael Theurer mit 88,1 Prozent der Stimmen in seinem Amt bestätigt wurde, habe auch die Antragsberatung auf der Tagesordnung gestanden. Der Leitantrag „Wohlstandsmotor Mittelstand - Weichenstellungen für den Aufholwettbewerb in der Zeit nach Corona“ sei – wie auch der Dringlichkeitsantrag „Ein Update für die Beziehungen EU/ Schweiz - untrennbar im Herzen Europas“ – mit großer Mehrheit, darunter auch die Stimmen der acht Delegierten aus dem Kreisverband Tuttlingen, beschlossen worden.