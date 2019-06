Spaichinger Mädchen gewinnen auch dritten Wettkampf

Die erste Ligamannschaft des TV Spaichingen hat sich in Ellhofen den dritten Sieg in Folge erturnt und hat damit souverän den Gesamtsieg in der Staffel 1 der Landesliga errungen. Damit nehmen die Spaichinger Turnerinnen am 6. Juli in Berkheim an der Aufstiegsrelegation in die Verbandsliga teil.

Nachdem die Ludwigsburgerinnen mit 43,85 Punkten vorgelegt hatten, galt es für die Spaichingerinnen, dies zu überbieten was ihnen mit 46,10 Punkten gelang. Cynthia Müller eröffnete den Wettkampf für die Primstädterinnen mit einem guten Handstützüberschlag (10,85 Punkte), Lia Hasselbrinck zeigte einen Yamashita in den sicheren Stand (11,05) und Annika Weiß erzielte ein gutes Ergebnis mit einem Handstützüberschlag mit ganzer Längsachsendrehung (11,15). Vivien Müller, die den Kampfrichterinnen als einzige Turnerin im gesamten Wettkampf einen Handstandüberschlag mit Salto vorwärts präsentierte, konnte sich über ihre 11,90 Punkte freuen. Die Tageshöchstwertung am Sprung erturnte sich Jule Weiß mit ihrem Tsukahara, der mit 12,00 Punkten belohnt wurde.

Nach olympischer Reihenfolge ging es für die Primstädterinnen und den MTV an den Stufenbarren. Ludwigsburg legte 34,20 Punkte vor und Spaichingen konnte mit Übungen mit freien Felgen, Konterflügen und Sohlwellen mit einer Gesamtwertung von 36,20 Punkten zufrieden vom Gerät gehen.

Am Schwebebalken legte der Konkurrent starke 46,0 Punkten vor. , jetzt galt es für die Turnerinnen des TVS, ebenfalls eine Leistung im gleichen Punktebereich zu erzielen. Mit einer Gesamtwertung von 47,90 Punkten gelang den Spaichingerinnen ihr Vorhaben und sie verbesserten sich um 4,50 Punkte gegenüber dem zweiten Wettkampf in Gerlingen.

Zwischenzeitlich zeichnete sich eine Veränderung in diesem Wettkampf ab. Der SV Leonberg und auch der TSV Berkheim hatten den MTV punktemäßig überholt.

Ohne Pause ging es am Boden weiter. Die Spaichingerinnen erzielten mit akrobatischen Bahnen und Sprungkombinationen 49,25 Punkte.

Drei Spaichinger Vierkämpferinnen reihten sich unter die bestens sechs ein. Dabei erzielte Vivien Müller Platz zwei, gefolgt von Jule Weiß auf Platz 3 und Annika Weiß auf Rang vier.

Endergebnis der Landesliga, Staffel 1: 1. TV Spaichingen 21 TP/ 538,50 Punkte, 2. MTV Ludwigsburg 16/ 508,90, 3. SV Leonberg/Eltingen 16/ 505,95, 4. TSV Berkheim 13/ 496,30, 5. TSV Ebingen 8/ 482,25, 6. TSV Süßen 7/ 487,30, 7. WKG Gäu Schönbuch 3/ 471,30.

Am 6. Juli bestreiten die Ligamädchen des TV Spaichingen die Relegation zur Verbandsliga, die zweithöchste Liga des Schwäbischen Turnerbundes. Gegner sind der MTV Ludwigsburg, TSV Wernau, TSB Ravensburg, TSV Lorch und TSV Urach. Die besten drei Mannschaften der Relegation dürfen in der Ligasaison 2020 in der Verbandsliga an den Start gehen. Lea Müller wird als B-Kampfrichterin wie bereits in der ganzen Ligasaison 2019 auch an der Relegation die Mannschaft unterstützen.