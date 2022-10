Spaichinger Lehrer Manuel Vogel erhält Hans-Ludwig-Neumann-Preis

Im Rahmen der Jahrestagung der Astronomischen Gesellschaft in Bremen wurde dem Spaichinger Gymnasiallehrer Manuel Vogel der Hans-Ludwig-Neumann-Preis 2022 verliehen. Der nach dem deutschen Physiker Hans-Ludwig Neumann benannte Preis wird für herausragende didaktische Arbeit im mathematischen und naturwissenschaftlichen Bereich, insbesondere auch der Astronomie, vergeben.

Neben der täglichen Arbeit mit seinen Schülerinnen und Schülern im Unterricht und den Forschungs-Arbeitsgemeinschaften am Gymnasium Spaichingen ist Manuel Vogel als pädagogischer Leiter im Vorstand des Schülerforschungszentrums (SFZ) Südwürttemberg tätig. Gleichzeitig teilt er sich am SFZ Standort Tuttlingen die Standortleitung mit Katharina Kaltenbach. In diesen Funktionen betreut er in Tuttlingen Schülerinnen und Schüler in Kursen und Projekten im Bereich Naturwissenschaften und Astronomie und verantwortet die Ressourcen und die Vernetzung der pädagogischen Arbeit für begabte und interessierte Schülerinnen und Schüler an den zehn Standorten des SFZ Südwürttemberg.

Ausschlaggebend für die Auswahlkommission des Hans-Ludwig-Neumann-Preises sei neben diesen Tätigkeiten auch seine Arbeit als Multiplikator in der Lehrerbildung und die Art und Weise der Schülerförderung gewesen, berichtet das Gymnasium Spaichingen. Neben Kongressbeiträgen, Fortbildungen und Aktivitäten als SOFIA-Botschafter nach seinem Mitflug im Stratosphärenobservatorium im US-amerikanischen Palmdale, über den er unter anderem in der Fachzeitschrift „Astronomie und Raumfahrt“ berichtete, unterstützte Manuel Vogel in den vergangenen Jahren Schülerteams bei eigenen Kongressbeiträgen und bei eigenen, wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Damit begleite er als Lehrkraft nicht nur erfolgreiche und ausgezeichnete Schülerprojekte in naturwissenschaftlichen Nachwuchswettbewerben, sondern vermittele auch die Kompetenzen zur Wissenschaftskommunikation auf verschiedenen Ebenen.