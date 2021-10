Spaichinger Läufer sind beim Schwarzwald-Marathon in Bräunlingen erfolgreich

Wie bereits in der Zeit vor Corona hat am vorvergangenen Wochenende endlich wieder eine größere Gruppe des Spaichinger Lauftreffs, eine Gruppe des TV Spaichingen, an einer überregionalen Laufveranstaltung teilgenommen. Und das mit Erfolg.

Am Sonntagmorgen startetet 15 Spaichinger Läuferinnen und Läufer Richtung Bräunlingen zum Schwarzwald-Marathon.

Zwölf Läuferinnen und Läufer bewältigten dort in drei Gruppen den Staffelmarathon erfolgreich und drei Läufer haben sich auf den 21,095 Kilometer langen Weg des Halbmarathons gewagt und diesen mit tollen Ergebnissen geschafft.

Am Abend fand dann in einer Gaststätte in Spaichingen der schöne Ausklang eines tollen und erfolgreichen Laufevents seinen gemütlichen Abschluss, berichtet die Gruppe und hofft: „Nächstes Jahr werden es wohl noch mehr sein, die sich dann gemeinsam auf den Weg nach Bräunlingen machen.“