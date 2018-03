Spaichinger Kurt Mattes ist gestorben

Spaichingen und sein soziales Gefüge sind Kurt Mattes wichtig gewesen. Und die Spaichinger haben ihn dafür sehr geschätzt und für seine freundliche, zugewandte Art gemocht. Der Seniorchef der Firma Baustoffe Honer ist am Freitag im Alter von 81 Jahren gestorben.

Kurt Mattes ist als Kaufmann – zunächst in seiner Geburtststadt Tuttlingen in der Schuhbranche – 1960 in das Geschäft seines Schwiegervaters Eugen Honer eingetreten. Er übernahm zusammen mit seinem Schwager die Leitung 1967 bis zur Übergabe an seinen Sohn Jan Mattes 2001. Doch auch nachdem er 2007 endgültig aus der Geschäftsführung austrat, war er bis zuletzt täglich in seiner Firma.

Verantwortung hat Kurt Mattes auch in der Werbegemeinschaft übernommen: Um etwas zu bewegen für Spaichingen.

Mattes war vor allem dem Tennis-club sehr verbunden, dessen Vorsitzender er von 1979 bis 1992, zuvor schon vier Jahre Stellvertreter gewesen war. Dafür ernannte ihn sein Verein zum Ehrenvorsitzenden. In seine Amtszeit fiel der Bau der Tennishalle und weiterer Außenplätze.

Doch auch anderen Vereinen - dem Skiverein, dem Heimatverein und vielen anderen mehr war Kurt Mattes verbunden gewesen. Wenn es ein kulturelles oder geselliges Angebot gab, war er zusammen mit seiner Frau Hildegard da, nahm Teil und Anteil.

Das war ihre Art zu zeigen, wie wichtig ihnen das gesellschaftliche Leben in ihrer Heimatstadt ist.

Doch auch anders ist diese Grundhaltung zu spüren gewesen: Kaum ein Fest oder eine Veranstaltung, bei der sich die Vereine und Kultuzrschaffenden nicht auf Mattes Unterstützung und die seiner Firma verlassen konnte.

Auch hat Mattes stets unterstützt, dass seine Mitarbeiter als Feuerwehrleute Dienst für die Spaichinger taten: Es ist keine Selbstverständlichkeit, gleich mehrere Mitarbeiter zu jeder Zeit vom Arbeitsplatz weg ausrücken zu lassen.

Nach seiner Pensionierung genossen er und seine Ehefrau, endlich auch auf längere Reisen gehen zu können oder in klassische Konzerte. Um den Vater trauern mit Mutter Hildegard die drei Kinder Sibylle, Jan und Dorothee und seine neun Enkel, an denen er sehr hing und sie an ihm.