Spaichinger Kolpingsfasnet bietet fast vier Stunden ideen- und funkensprühendes Programm

Tuttlingen („Voll die geile Dohnaustadt“) bekommt mächtig Konkurrenz aus der Primmetropole. „Steinchingen“ aus der Ideenschmiede der Kolpingsfamilie bewirbt sich um die Landessteingartenschau. Das ist aber nicht alles: Tipps zur innovativen Mitgliederwerbung, Rezepte für Männerbedürfnisse, ja, Ideen für viele Lebenslagen, konnten sich die als Viren und Bakterien, Hexen, Stadtsheriffs, Matrosen, Entchen, Hippies und vieles mehr verkleideten, gut gelaunten Narren in einem prall gefüllten Unterhaltungsprogramm im Kreuzsaal bekommen.

Vor Ideen und Funken sprühte der „Einzug“ von Andy Hauser und Benedikt Schmid, ausgehend von der Beobachtung, dass in Spaichingen immer mehr Flächen „entgrünt“ werden. Die Steingartenschau werde durch die Rolling Stones und Rammstein eröffnet, Dirk Steinhauser durfte Miniaturen des neuesten Stadtkunstwerks (gekaute Kaugummis) im Saal verkaufen und der Vorsitzende des Stadtkunst-Fördervereins und Prinzenvater Charly Oehrle schuf aus Stein ein neues Kunstwerk: den Prinzen.

Mit Auszeichnungen versehen wurde Präses Pfarrer Robert Aubele. Dank seiner Social-Media-Liebe schenkten ihm die Kolpings mit ihrem Chef und Hauptorganisator Michael Wientges einen Schutzhelm (damit die Gefahr eines schmerzhaften Posten-Zusammenpralls beim ständigen Blick aufs Handy gemindert wird) und eine „Handy-Kerze“, um mit den Ministranten in der Messe im Kontakt zu bleiben.

Ordnungsruf für Bürgermeister

Bürgermeister Hans Georg Schuhmacher bekam einen Gärtnerhut samt Schürze als Stadtgärtner. Seine gereimte Rede machte jedoch den Eindruck eines realen Masterplans: Endlich seien die drei CDU-Räte Frech, Braun und Stitzenberger zur Besinnung gekommen und es blieben nur noch Pro und Grün, die die Entwicklungen des Städtchens bremsen würden. Und: „Es wäre schön mit meiner Leitung, wenn’s gäb hier doch keine Zeitung“, um dann die Koalitionspolitiker in Berlin zu geißeln. Das Publikum hielt den Atem an, klatschte höflich. Doch als Michael Wientges mahnte, die Narrenbühne nicht zur Abrechnungsbühne zu machen, gab es donnernden, lang anhaltenden Applaus aus dem Saal.

Stets präsent im närrischen Programm Prinz Oliver und Prinzessin Kathrin, die ihre Juniorengarde – wieder mit perfektem, mitreißendem Tanz – und natürlich den Hofstaat mitgebracht hatten.

Bütten gab es in der Seniorenklasse von Michael Wientges zu seiner nicht gerade erfolgreichen Sportlerkarriere, Peter Bockmüller reimte sich mit dem Publikum gemeinsam durch die Bütt und Markus Zimmer als Junior beklagte die Peinlichkeit, die so ein junger Kerl aushalten muss, wenn er mit seinem Vater durch die fünfte Jahreszeit zieht.

Seinen zweiten Auftritt hatte Tim Bockmüller in der Bütt, dem zum Prinzsein leider oder zum Glück die Prinzessin fehlte.

Der Deichelchor mit Michael Wientges, Steffen Wissmann, Frank Steidle, Markus Zimmerer und Stefan Koringer schlugen in dieselbe Kerbe. Man kann die Exklusiv-Ständchen an Peter Mey, Prinz Oliver und Pfarrer Aubele als Hommage an, sagen wir mal, „naturbelassene Körperlichkeit“ von Männern verstehen. Das Sortiment der Prinzenapotheke wird durch den Chor zu perfekter Quintettmusik deutlich einschlägig erweitert, das Witzerepertoire von Moderator Peter Mey noch einige Zentimeter weiter unter die Gürtellinie gerückt. Und die Frau-Losigkeit des Pfarrers befinden die Barden gar nicht so schlecht, kann Mann sich doch unter anderem in jeder Bekleidung mit Chips und Bier aufs Sofa fläzen, wenn keine Frau zivilisierend einwirkt.

Aufnahmeantrag für alle

Ein Höhepunkt eher zum Schluss: „Kolping kommt“ heißt die Kampagne der Jungkolpings. Diese Filme sind jedes Jahr klasse. Diesmal gab es eine May-Wanderung ums und im Haus mit Narrenpräsident Steffen May samt dazugehöriger Schnapspausen, ein Besuch bei Egon Kupferschmid, der ein abenteuerliches Getränkegemisch in einem Zug austrank sowie ein in der Firma Stefan Schuhmachers inszeniertes Kolping-Gartenfest, bei dem die imitierten Helfer kräftig auf die Schippe genommen wurden. Allen, am Fasnetsabend auch noch dem Prinzenpaar, wurde ein Aufnahmeantrag vorgelegt, den alle unterschrieben. Unterm Strich: sechs neue Mitglieder.

Krönender Abschluss vor der Tanzmusik der zwei Hofemer: Der Männertanz unter Leitung von Alexandra Vogt. Klar, dass die „Boygroup“ ohne Zugabe nicht von der Bühne durfte.