Spaichinger Kolpingsfamilie setzt weiter auf ihr Führungsteam

Schon im März diesen Jahres hätte sie stattfinden sollen, konnte aber erst am Samstag im Edith-Stein-Haus durchgeführt werden: Die Generalversammlung der Kolpingsfamilie Spaichingen. Bei dieser wurden laut einer Pressemitteilung vor allem zwei Punkte deutlich: Zum einen, dass man ein sehr lebendiger Verein sei, der immer wieder durch neue Ideen und Kreativität auf sich aufmerksam mache, und zum anderen, dass die Mitglieder mit den Vereinsoberen zufrieden seien. Zu erkennen sei dies unter anderem daran gewesen, dass der komplette Vorstand, der Ausschuss und auch die Kassenprüfer einstimmig entlastet und auch - bis auf den bisherigen Kassierer Rainer Link - von den etwa 25 anwesenden Vereinsmitgliedern einstimmig wiedergewählt wurden.

Der Grund für Links Nichtwiederwahl ist laut Mitteilung, dass er nach insgesamt 18 Jahren sein Amt abgibt. Der Vorsitzende Michael Wientges, der ebenso wie Schriftführer Peter Bockmüller durch die erneute Wahl drei weitere Jahre in seinem Amt tätig sein wird, bedankte sich bei Link für dessen langjährige Arbeit und bezeichnete ihn als „sehr korrekten und zuverlässigen Kassierer“. So hinterlasse er seinem Nachfolger Matthias Glückler einen soliden Kassenstand. Besonders freue es Wientges, dass Link als Ausschussmitglied erhalten bleibe.

Neu in der Führungsmannschaft ist neben Glückler, der in früheren Jahren schon im Ausschuss tätig war, auch Jochen Kupferschmid. Dieser wird mit Link neuer Teil des Ausschusses, in welchem sich im kommenden Vereinsjahr auch Dunja Braun, Andreas „Huser“ Hauser, Andreas „Horst“ Hauser, Rolf Koringer, Jochen Merkt, Christine Pfeifer, Dirk Steinhauser sowie Wolfgang Widmann befinden werden.

Die Entlastungen und Wahlen übernahm Kolpingsmitglied Franz Schuhmacher, der nur lobende Worte für den Vorstand und den Ausschuss fand, so die Mitteilung. Er sei „sehr stolz auf die Arbeit der Kolpingsfamilie“. In einer kurzen Stellungnahme hob er vor allem hervor, dass man in den vergangenen Monaten tolle neue Ideen wie den Weihnachtsbaumverkauf und die Durstlöscheraktion ins Leben gerufen hätte, welche über die Stadtgrenzen hinaus in aller Munde gewesen seien. Auch fand Schuhmacher bemerkenswert, „dass der Kolping auch an seine älteren Mitglieder denkt und sich um sie kümmert, was jetzt in Zeiten von Corona im besonderen Maße zu erkennen war“.

Auch der Vorsitzende Michael Wientges berichtete über die genannten Aktionen und konnte vermelden, dass man mit der Durstlöscheraktion 650 Euro an die Nachsorgeklinik Tannheim spenden konnte. Weitere Programmpunkte des vergangenen Jahres waren unter anderem die „Gedanken zur Fastenzeit“ mit Pfarrer Robert Aubele, die von Albert Teufel durchgeführte Maiwanderung, die Nikolausaktion, die Kolpingsfasnet sowie eine Klausurtagung, bei der es laut Wientges um eine Neuausrichtung der Kolpingsfamilie gegangen sei. Jedoch musste die ein oder andere Veranstaltung coronabedingt abgesagt werden.

Schriftführer Peter Bockmüller berichtete davon, dass man 105 Mitglieder habe, welche zwischen zwei und 92 Jahre alt seien.

In seiner letzten Amtshandlung als Kassierer konnte Rainer Link einen positiven Kassenbericht vorlegen. Dabei ist laut Mitteilung hervorzuheben, dass die Kolpingsfamilie in den letzten eineinhalb Jahren mehr als 4500 Euro für gute Zwecke spenden konnte. Kassenprüfer Jochen Merkt, der seit Jahren mit Andreas „Huser“ Hauser die Kasse kontrolliert, bescheinigte Link „wieder einmal eine ganz hervorragend geführte Kasse“.