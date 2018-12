Spaichinger Kläranlage - Umbau ist auf der Zielgeraden

Umbau und Erweiterung der Kläranlage Spaichingen sind auf der Zielgeraden. Der zweite Bauabschnitt soll im Frühjahr 2019 abgeschlossen sein. Seit Ende November läuft die neugebaute Feinstfiltration im Probebetrieb, das neue Rechengebäude soll ebenfalls noch im Dezember in Betrieb genommen werden. Der Kostenrahmen, 2,1 Millionen Euro für den zweiten Bauabschnitt, wurde nahezu eingehalten. Der Spaichinger Gemeinderat stimmte der Kostenfortschreibung am Montagabend bei einer Enthaltung von Leo Grimm (FDP) einhellig zu.

Insgesamt liege man im zeitlichen Plan, sagte Bürgermeister Hans Georg Schuhmacher – vier bis fünf Jahre seien für die Arbeiten vorgesehen gewesen. Und auch bei den Kosten liege man lediglich 90 000 Euro über der Gesamtvergabesumme. Die Bauarbeiten des zweiten Abschnitts hatten im September 2017 begonnen. Rohbauarbeiten, Ausbaugewerke und maschinentechnische Ausrüstung des Rechengebäudes können laut Schuhmacher noch 2018 abgeschlossen werden. Die Fertigstellung der restlichen Ausbaugewerke und der Außenanlagen sei für kommendes Frühjahr geplant.

Kläranlage schneidet „sehr gut“ ab

Die Ergebnisse der Eigen- und Fremdüberwachung bestätigten, dass mit dem Umbau die „sehr strengen Grenzwerte der wasserrechtlichen Genehmigung sicher und sehr gut eingehalten werden können“, so der Bürgermeister. Im jährlichen Leistungsvergleich der Deutschen Vereinigung für Wassertechnik, Abwasser und Abfall schneide die Spaichinger Kläranlage „sehr gut“ ab. „Mit der Fertigstellung kann somit ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung der Gewässergüte der Prim geleistet werden.“

Der ursprünglich für 2019 vorgesehene dritte Bauabschnitt mit dem Bau eines Retentionsbodenfilters wird verschoben. Ob er überhaupt gebaut werde, ist laut Schuhmacher noch unklar. Der Filter gehöre nicht mehr zur Abwasser-, sondern zur Regenwasserbehandlung.

Neue Seniorenanlage?

Grünes Licht bei einer Gegenstimme von Heinrich Staudenmayer (Freie Wähler) gab der Rat für Änderungen im Bebauungsplan „August-Hagen-Weg II“. In erster Linie geht es um das Areal der ehemaligen Forschner-Fabrik an der Ecke Dreifaltigkeitsberg-/Hindenburgstraße. Der Rat hat in nicht-öffentlicher Sitzung dem Ansinnen eines Bauherrn zugestimmt, dass dort eine Seniorenwohnanlage entstehen soll. Ein anderes Aussehen soll zudem das Grundstück Hindenburgstraße 60 erhalten: Zur Straße hin sollen zwei Wohneinheiten, im hinteren Bereich am August-Hagen-Weg fünf weitere Wohneinheiten entstehen.

Auch soll dort eine Praxis entstehen, in die laut Schuhmacher ein Arzt einziehen will. Die Erschließung sei sichergestellt, die Bauvoranfrage gestellt und in den Bebauungsplan eingearbeitet. Die Auslegung sei erfolgt und die Träger öffentlicher Belange gehört worden.

Die CDU-Fraktion hat beim Punkt „Anfragen“ das Thema weitere Umgestaltung der Spaichinger Hauptstraße, die 2019 ansteht, und daraus resultierende Erschwernisse für den Einzelhandel angesprochen. Bürgermeister Hans Georg Schuhmacher bot an, dass sich die Geschäfte während der Bauarbeiten „dauerhaft auf dem Marktplatz präsentieren können“. Die Hauptstraße werde nicht komplett, sondern einseitig gesperrt. Eine Spur bleibe befahrbar.

„Die Heizung dort fällt tagelang aus und es kümmert sich niemand drum“ Alexander Efinger, Bündnis90/Die Grünen

Alexander Efinger (Bündnis 90/Die Grünen) fragte nach dem Gebäude Hauptstraße 74, dem ehemaligen „Chez nous“, das zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen genutzt wird. „Die Heizung dort fällt tagelang aus und es kümmert sich niemand drum“, sagte Efinger. Wenn die Heizung während der Woche ausfalle, werde dort sofort ein Fachbetrieb hingeschickt, entgegnete Bürgermeister Schuhmacher.

Harald Niemann (Pro Spaichingen) stellte die Frage nach den Mietverhältnissen für die dortigen Bewohner. Schuhmacher erläuterte die kommunale Zuständigkeit bei der Anschlussunterbringung. Es sei ein „öffentlich-rechtliches Benutzungsverhältnis“, die Kommunen seien dafür verantwortlich, Wohnraum zur Verfügung zu stellen.

Shisha-Lokal unerwünscht?

Der Gemeinderat hat in nicht-öffentlicher Sitzung beschlossen, dass die Stadt das Ladenlokal am Marktplatz kauft, das frühere Büro Hettinga, wo jetzt ein Shisha-Lokal drin ist. „Wir wollen Herr des Verfahrens sein, was da in die Wege kommt“, so Schuhmacher.

Der Neujahrsempfang der Stadt Spaichingen ist am 13. Januar um 11 Uhr in der Stadthalle. Die nächste Sitzung des Gemeinderats ist laut Bürgermeister am 21. Januar. Normalerweise sei dies die „Bergsitzung“. Da jedoch die Gaststätte am Dreifaltigkeitsberg an diesem Tag nicht frei sei und erstmalig Beratungen nach dem neuen Haushaltsrecht anstünden, finde sie im Ratssaal statt.