Spaichinger können sich sicher fühlen

„Spaichingen ist sicher“, so das Fazit Rainer Fiormarinos, Hauptkommissar und Leiter des Polizeireviers Spaichingen. Das ergibt die Kriminalstatistik, die der Revierleiter im Spaichinger Rathaus vorgestellt hat. Schon in den vergangenen Jahren gehörte Spaichingen zu den landesweit sichersten Städten.

Gemessen wird die Kriminalitätsbelastung mit der so genannten Häufigkeitszahl, also der Zahl der Straftaten pro 100000 Einwohner. Auf diese Weise sind Vergleiche zwischen Städten möglich. In Spaichingen ergibt sich für 2013 ein Wert von 4020 pro 100000 Einwohner.

Zum Vergleich: In Freudenstadt liegt die Zahl bei 7424, in Tuttlingen bei 6908. Die geringste Kriminalitätsbelastung hat im Präsidiumsbezirk St.Georgen mit 3026 Straftaten bei 100000 Einwohnern. Spaichingen liegt beim Vergleich mit zwölf anderen Städten auf Platz vier.

Mit 495 Straftaten, die das Polizeirevier im Jahr 2013 erfasst hat, sind es zwar 15 Fälle mehr als im Jahr 2012, dennoch, so Fiormarino, liege die Zahl unter dem Schnitt der letzten zehn Jahre und ist nach 2012 die niedrigste Zahl seit mehr als 15 Jahren.

Aufklärungsquote: 62,4 Prozent

Mehr als 62 Prozent der Fälle konnten 2013 aufgeklärt werden. Im Vorjahr waren es noch knapp 70 Prozent. Doch auch mit 62 Prozent liege man immer noch über dem landesweiten Durchschnitt der Aufklärungsquote von 58 Prozent, betont Fiormarino.

Bei einem Großteil der Straftaten handelt es sich um Diebstähle. „Insgesamt hat es 2013 163 Diebstähle gegeben“, so Fiormarino. Die Zunahme von 41 Taten im Vergleich zum Vorjahr 2012 sei vor allem auf die Zunahme von Laden- und Fahrraddiebstählen zurückzuführen. Mit zwei Wohnungseinbrüchen liegt Spaichingen weiter auf niedrigem Niveau. Zum Vergleich: Im Landkreis Tuttlingen hat es insgesamt 109 gegeben, 36 davon in Tuttlingen und zwölf in Trossingen.

Weniger Straßenkriminalität

Im Bereich Straßenkriminalität – wie Sachbeschädigungen an Fahrzeugen, „kurz: alles im Bereich der Straße“, wie Fiormarino sagt – ist die Zahl der Taten zurückgegangen: Waren es 2004 noch 164, 2012 noch 79 Taten, sind es 2013 nur noch 58.

„Noch sind es 58 zu viel“, doch man könne von einem „historisch niedrigen Wert“ sprechen. Rückzuführen sei dieser niedrige Wert auf die Präsenz der Ordnungshüter: „Wenn Ordnungskräfte, die der Polizei oder der Stadt, präsent sind, hält es Personen ab, eine Straftat zu begehen.“ Auch sei diese Polizeipräsenz mit dafür verantwortlich, dass im Bereich der Straßenkriminalität die Sachbeschädigung an Fahrzeugen einen „erheblicher Rückgang“ von 32 auf 17 Taten erlebte.

Auch Rohheitsdelikte – alle Formen von Körperverletzung, Nötigung, Bedrohung oder Raub werden dazu gerechnet – sind von 79 auf 65 zurückgegangen. Für die Sicherheit von Spaichingen spreche, dass die Fälle von Körperverletzung oft mit persönlichen Beziehungen zusammenhängen. „In den wenigsten Fällen handelt es sich um einen Täter, der um die Ecke auf ein Opfer lauert“, so Fiormarino.

Die Rauschgift-Kriminalität werde als „Holkriminalität“ bezeichnet und zeige, wieviele „aus dem Dunkelfeld“ aufgehellt wurde: Von neun Rauschgiftdelikten ist die ermittelte Zahl auf 14 angestiegen. Wichtig für Spaichingen ist, dass „es keine offene Szene gibt“.

147 Verkehrsunfälle hat es 2013 gegeben, acht weniger als noch im Jahr 2012. Die Haupt-Unfallursachen: Vorfahrt und Vorrang, Auffahrunfälle, Geschwindigkeit und Abstand. „Spaichingen ist sicher – sehr sicher! Es gibt keine Ausreißer in Sachen Kriminalität und Verkehr“, so Fiormarino.