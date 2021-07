Spaichinger Jungstörche sind jetzt in einer Voliere im Breisgau

Die Feuerwehr Spaichingen hat am Sonntagmorgen eine Storchenrettung unterstützt (wir haben berichtet), und war gleich am Montag in Sachen Tierschutz erneut gefordert. Zwei Spaichinger Jungstörche, die am Sonntag wohl bei ihren ersten Flugversuchen abgestürzt sind, sind derweil zum Aufpeppeln in eine Pflegestation im Breisgau gebracht worden.

Storchenbeauftragter Manfred Bartler hatte am Sonntag in Spaichingen gleich zwei Einsätze: Morgens um halb neun und gegen Mittag. Einem aufmerksamen Bürger war gegen 8.30 Uhr ein Storch aufgefallen, der offenbar hilfsbedürftig in der Dachrinne eines Gebäudes saß. Die zur Hilfe gerufene Spaichinger Feuerwehr hat nach Rücksprache mit Storchenbeauftragtem Bartler zunächst versucht, den Storch über den Rettungskorb der Drehleiter zu erreichen, wie die Feuerwehr Spaichingen berichtet. Das Tier flatterte dann jedoch selbstständig auf die Straße hinab. Dort konnte der Storch mit vereinten Kräften eingefangen werden. Der Storchenbeauftragte veranlasste das Weitere zur Behandlung des Tiers.

Dieser und ein weiterer Spaichinger Storch, der ein paar Stunden später gefunden wurde, sind beides Jungtiere aus dem Storchennest in der Nähe des Spaichinger Rathauses, so Manfred Bartler. „Die Jungstörche können noch nicht richtig fliegen“, erläutert Bartler im Gespräch mit unserer Zeitung, „und weil Gefahr besteht, dass sie wieder aus dem Nest springen, haben wir sie eingefangen und in eine Voliere in Unterreute bei Gundelfingen gebracht.“

Dort betreibt der Verein „Weissstorch Breisgau e.V.“ eine Pflegestation. Jungstörche, deren Eltern verunglücken, werden aus den Horsten entnommen und in die Voliere nach Unterreute gebracht. Auch Störche, die an der Straße oder im Gelände sich verletzen, werden dort versorgt. In den Volieren werden die jungen und alten Tiere gefüttert und gepflegt.

Gegen Mitte August werden sie dann freigelassen, so dass sie mit den anderen Störchen auf die Reise nach Süden fliegen können.

Derzeit seien 18 Störche – darunter auch die beiden Spaichinger – in der Voliere untergebracht. „Bis Mitte August werden es erfahrungsgemäß so 30 Stück“, so Bartler.

Auch das Storchenpaar im Nest auf dem AOK-Parkplatz hat zwei Jungtiere, berichtet Bartler; das Paar am Rathaus hat sogar drei Stück Nachwuchs, von denen zwei aber, wie gesagt, jetzt in Unterreute untergebracht sind. Auch das Paar im Nest auf der Aldinger Kirche zieht derzeit drei Jungstörche groß und das zweite Aldinger Storchenpaar zwei.

Die Spaichinger Feuerwehr war am Montag übrigens schon bei der nächsten Tierrettung im Einsatz: Gegen 14 Uhr wurde ein festsitzender Vogel im Dachbereich eines Wohngebäudes im Stadtgebiet gemeldet.

Weil in bedingtem Maß auch die Tierrettung zu den Aufgaben der Feuerwehren gehört, wurde die Spaichinger Wehr alarmiert. Die Feuerwehrangehörigen brachten die Drehleiter in Stellung.

Mit Hilfe des Rettungskorbes konnte der kleine Vogel schnell erreicht und aus seiner misslichen Lage in rund acht Metern Höhe am Ortgang eines Hauses befreit werden. Da noch Reste des Fadens, der dem kleinen Piepmatz zum Verhängnis geworden war, an den Füßen fest hingen, entfernten die Feuerwehrleute auch diese.

Augenscheinlich glücklich über seine Rettung und wohlauf konnte der Vogel daraufhin in die Freiheit entlassen werden und flog auch sofort davon.

Im Einsatz war die Feuerwehr Spaichingen mit zwei Fahrzeugen und vier Einsatzkräften.