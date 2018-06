Spaichinger Jahrgang feiert 50er-Fest

„Die muss aber noch weiter rüber“, schreit Helene Kellner gegen den unsagbaren Lärm von Baugeräten und Generator an. In Flip-Flops und Regenjacke steht sie ganz oben auf dem Dreifaltigkeitsberg und überwacht die Bauarbeiten vor der Wallfahrtskirche. Zwei Relaxliegen sollen hier hin – mit Blickrichtung ins Tal.

„Das ist unser Jahrgangsprojekt zum 50er-Fest“, sagt die noch 49-Jährige und macht sich ein Radler am Flaschenöffner auf, der an der Rückseite der Liegen befestigt ist: „Wir haben doch ganz coole Liegen bestellt, oder?“

Trotz strömenden Regens ist die Vorsitzende des Spaichinger 68er Jahrgangs gut drauf. Mit den anderen Jahrgangsdamen steht sie in sicherer Entfernung zur Minibaustelle. „Jawohl! Auf geht’s“, rufen die Damen den schwer arbeitenden Männern zu. Denn die Liegen nur anliefern lassen und hinstellen ist nicht. Mit Bohrhammer und Erbohrer wuchten die Männer acht mindestens 40 Zentimeter tiefe Löcher in den Boden.

„Des Zeug isch bockelhart“, hört man sie zwischen dem Lärm der Baumaschinen fluchen. „Das Schlimmste sind die Löcher“, ruft Dietmar Ackermann, der auch Mitglied des 68er Jahrgangs ist und als Chef eines Handwerksunternehmens Erfahrung mit harten Böden hat. Doch sind die erst mal gebohrt, sollte der Rest ganz schnell gehen. „Zwei bis drei Stunden“ gibt er sich und seinen Leidensgenossen, dann sollten die beiden 120 Zentimeter breiten Liegen aus Douglasienholz an ihrem Platz stehen.

La-Ola-Wellen fürs Durchhaltevermögen

Während die Männer bohren, haben sich die Frauen mit Zigaretten und Bier bewaffnet, eine Jahrgängerin wirft den Männern eine La-Ola-Welle entgegen. „Moralische Unterstützung muss sein“, sagt Kellner grinsend und ergänzt: „Wir teilen uns die Arbeit im Jahrgang eigentlich immer auf. Die Frauen kümmern sich um die Organisation der Feste und die Dekoration, die Männer machen die harte Arbeit.“ Ihren Teil hätten sie bereits geleistet: „Die Liegen kommen ja fertig montiert von der Stiftung Lebenshilfe Zollernalb. Wir haben sie aber nochmal mit Wetterfester Lasur eingestrichen, damit wir noch lange etwas davon haben.“

Doch damit kommt die Jahrgangschefin an diesem Tag wohl nicht davon: „Helli, guckst du mal?“, winken sie die Männer in Richtung Baustellenbereich. Keller zückt den Meterstab und steckt ihn in eines der acht Löcher: „Reichen 40 Zentimeter Tiefe aus? Die Schweißnaht vom Gestell ist doch bei 42 Zentimetern?“ „Des langt scho“, ruft Harald Niemann, der die Jahrgangsaktion mit den Geräten seiner Firma unterstützt.

Für die Chefin geht’s jetzt ans Eingemachte: Sie muss die gröberen Steinchen aus den Löchern holen. „Hier hosch a Kissale“, sagt einer der Männer und schiebt ihr gentlemanlike eine Unterlage unters Knie; weniger gentlemanlike ist der Klaps, der direkt folgt: „Das wollte ich schon immer mal machen.“ Doch den lässt die Chefin nicht lange auf sich sitzen: Bei der nächstbesten Gelegenheit kontert sie – ebenfalls mit einem Klaps: „Das wollte ich schon immer mal machen, Harry.“

„Sitzen kann man überall“

Spaß muss sein; darüber sind sich die vierzehn anwesenden Jahrgänger einig. Und auch auf die Liegen am Dreifaltigkeitsberg konnten sie sich laut Kellner schnell einigen: „Wir wollten irgendwas auf dem Berg machen.“ Der sei ein toller Anziehungspunkt der Stadt und sollte deshalb unbedingt Teil des Jahrgangsprojekts sein. Die unterschiedlichsten Ideen seien diskutiert worden, dann sei man auf die modernen Liegen gekommen, auch, weil die „gerade ein bisschen ’in’ sind und weil es in Spaichingen solche Bänke noch nicht gibt.“

Zweieinhalb Stunden später...

Bis die Löcher fertig gebohrt, die Gestelle eingesetzt und ausgerichtet sind und das Fundament gegossen ist, ist es bereits spät. Und auch wenn sie es gerne wollten: Probeliegen und entspannen können die Jahrgänger jetzt noch nicht. „Wenn das Fundament nicht richtig fest ist und die Liegen schief stehen, müssen wir nochmal von vorne anfangen“, sagt Kellner.

Tatsächlich sind die Liegen erst zwei Tage später einsatzbereit – immer noch rechtzeitig für die offizielle Übergabe an die Stadt. Die findet am Freitag, 29. Juni, statt.

Relaxliegen für die Spaichinger