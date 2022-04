Spaichinger Heimatbrief lebt von seinen Autoren und Fotografen

Der Abschnitt „Spaichingen aktuell“ bietet wieder die „Bildes des Jahres“ von Kurt Glückler und lädt zum Erinnern und Staunen ein, außerdem gibt es den Rückblick auf das Jahr im Gewerbemuseum von Angelika Feldes und auf das Jahrgangsprojekt des Jahrgangs 1971: „Die Baumliege“.

Angelika Feldes hat für den historischen Teil „Stadtgeschichte“ durch Auswertung der damaligen Adressbücher die Berufs- und Gewerbestruktur im Spaichingen der 1930er-Werke aufgearbeitet. Manfred Brugger schreibt die „kurze Geschichte vom totgeborenen Franzosenbad“ und erinnert unter dem Titel „Bürger, es geht um deine Stadt“ an den Bundessieg Spaichingens im Städtebauwettbewerb Anno 1971. Außerdem widmet er sich der Unternehmensgeschichte der Raimund Feinler KG. Einen ebenso faszinierenden wie vergnüglichen Einblick in Spaichinger Fasnets- und Stadtgechichte bieten „Die Moritaten von Manfred Hermann“von Angelika Feldes.

Ein visueller Spaziergang durch die Spaichinger Hauptstraße von Zdenko Merkt dokumentiert in „einst - jetzt“-Manier die stadtbildlichen Veränderungen von 1967 auf 2017. Weniges hat sich kaum verändert, vieles ist ganz anders geworden.

Die Rückblicke der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden dürfen ebenso wenig fehlen wie die Chronik des Jahres 2021 von Angelika Feldes.

Neuzugang Axel Kästner erinnert in Text und Bild an verschwundene Gebäude der Stadt, konkret an die Firmen Möbelfabrik Wilhelm Frey und Konrad Merkt Metallverarbeitung.

Die Namen der 72 Spender aus aller Welt rundet das Werk ab.

Der Heimatbrief ist wieder erhältlich im Rathaus auf dem Bürgerbüro, in der Stadtbücherei, in der Kreissparkasse, Hauptstr. 83, der Volksbank, Marktplatz 1, sowie bei Grimms - lesen und genießen, Marktplatz 20. Der Preis für die reich bebildereten 130 Seiten beträgt fünf Euro.