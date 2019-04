Spaichinger Heimatbrief ist erstmals komplett farbig

Eine unterhaltsame und lehrreiche Wanderung durch die Zeiten und ins Aktuelle ist auch der Heimatbrief 2019. Historische Themen sind unter anderem 150 Jahre Bahnhof Spaichingen, die Geschichte der Andreas-Hofer-Straße, die Ahnengeschichte der Spaichinger Honers, und, ganz interessant, die Erwähnung Spaichingens als „Speichingé“ auf der ältesten Karte der Schweiz um das Jahr 1495, also drei Jahre nach der Entdeckung Amerikas. Am Donnerstag stellten das Reaktionsteam, Verlag und Bürgermeister Hans Georg Schuhmacher das Werk vor.

Federführend kümmert sich Museumsleiterin Angelika Feldes um den seit 37 Jahren erscheinenden Heimatbrief. Dieser erscheint in einer Auflage von 1500. Davon werden allein 750 verschickt, vor allem an frühere Spaichinger, 150 Exemplare gehen sogar ins Ausland, wo frühere Spaichinger so immer noch den Kontakt zur Heimat halten. Er kostet nur fünf Euro, trotz hochwertiger Druckqualität und obgleich er erstmals vollständig in Farbe erscheint: Der Gemeinderat habe einer Erhöhung des städtischen Beitrags zugestimmt, und die Druckerei Merkt mache schon immer einen Vorzugspreis, so Bürgermeister Hans Georg Schuhmacher.

Rund 10 000 bis 12 000 Euro seien im Haushalt eingestellt, ein Drittel der Kosten würde dann aber durch Spenden gedeckt.

„Ich freue mich, dass ich das noch erleben darf“, kommentiert Kurt Glückler, dass seine Bilder nun auch in Farbe im Heimatbrief zu sehen sind. Er selbst habe ja den Antrag an den Gemeinderat gestellt „und ich bedauere, dass ich das nicht früher gemacht habe“.

Angelika Feldes hat sich mit der Auswanderergeschichte beschäftigt und - auch für eine zurück liegende Ausstellung - tief in den Archiven recherchiert. Ein Teil der Ergebnisse, die Auswanderung nach Ungarn, ist im aktuellen Heimatbrief nachzulesen, im nächstem dann ist das Thema Auswanderung nach Amerika.

Wolfgang Hagen hat neben dem Bericht über die älteste Karte der Schweiz auch die Reise mit der Gäubahn nach Stuttgart beschrieben und hier wie ein guter Fremdenführer geologische, historische, politische und wirtschaftliche Zusammenhänge der Landschaft und der Gemeinden entlang des Wegs einbezogen. Er ist seit 19 Jahren beim Heimatbrief aktiv und 82 Jahre alt.

Ein weiterer Autor ist Manfred Brugger, ein ausgewiesener Kenner der regionalen Bahngeschichte. 150 Jahre Bahnhof Spaichingen bedeutet: „Alles davor war Postkutsche“, so Brugger im Pressegespräch. Die Bedeutung der Bahn für den wirtschaftlichen Aufstieg sei immens, auch die der Heubergbahn, die von hier ihren Ausgang nahm. Zu 200 Jahre Sauter-Klaviere, dem zweiten Beitrag Bruggers, habe er eine persönliche Beziehung: Sein Gette (Taufpate), obschon eigentlich nicht von großer Statur, habe diese Klaviere ausgeliefert und durch enge Treppenhäuser gewuchtet, so erzählt er augenzwinkernd.

Das Schlagwort-Verzeichnis von Angelika Feldes und möglichst auch die Beiträge digitalisiert sehen, wünscht sich Bürgermeister Schuhmacher, der auch ankündigte, die Stadtchronik neu aufzulegen und peppiger zu machen, da sie nun schon einige Jahre alt sei. Tatsächlich stammen die letzten Beiträge vom Ende der 80er Jahre.

Obwohl nicht mehr Teil des Redaktionsteams, müssen die Leser doch nicht auf einen Beitrag von Fritz Mattes verzichten. Er hat die Zeit des Nationalsozialismus in Spaichingen und Umgebung aus den verschiedenen Quellen zusammengefasst und auch die Jahresgeschichte der katholischen Kirchengemeinde aufgeschrieben.

Und wie immer: Die zahlreichen Vereinsjubiläen des vergangenen Jahres sind noch einmal in Erinnerung gerufen.