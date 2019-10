Spaichinger Hauptstraße wird drei Tage voll gesperrt

Im Zuge der Baumaßnahmen an der Hauptstraße wird diese ab Montag, 12 Uhr, für drei Tage voll gesperrt. Dies teilte die Citymanagerin Monika Multerer den Anwohnern und Mitgliedern des Gewerbe- und Handelsvereins in einer Mail mit. In den drei Tagen werden die großen Betonteile für die Prim-Verdohlung gesetzt.

Inzwischen sind die Tiefbauarbeiten soweit fortgeschritten, dass in einem ersten Teilabschnitt zwischen dem Marktplatz und der Vorgasse die neuen Betonfertigteile der Primverdolung durch die Firma Storz versetzt werden können. Dafür wird die Hauptstraße B 14 ab Montag, 28. Oktober, 12 Uhr, bis Donnerstag 31. Oktober, 12 Uhr voll gesperrt. Anschließend wird die Vollsperrung wieder aufgehoben, und der Verkehr wird wieder einspurig an der Baustelle vorbeigeführt, so die Mitteilung.

Für das Versetzen der bis zu 35 Tonnen schweren Betonfertigteile ist ein entsprechend großer Kranwagen notwendig. Die Aufstellung dieses Kranwagens muss aufgrund der beengten Platzverhältnisse auf der Hauptstraße B 14 erfolgen. Die Anlieferung der Betonfertigteile mit mehreren Lastwagen findet ebenfalls über die B 14 statt.

Während der Vollsperrung der Hauptstraße B 14 wird der Verkehr aus Richtung Tuttlingen über die Angerstraße und Sallancher Straße umgeleitet. Die Umleitungsstrecke wird entsprechend ausgeschildert. Die Zugänglichkeit für die Anlieger und Kunden sowie der Anlieferverkehr wird während der Vollsperrung gewährleistet. Die Baufirma wird Multerer zufolge in enger Zusammenarbeit mit der Bauleitung versuchen, die Behinderungen so gering wie möglich zu halten.