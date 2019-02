Spaichinger Hallen und Stadion bleiben öfter geschlossen

Wenn ein Turnier oder Wettkampf ansteht, dann rücken Sportler schon mal die Wochenenden dran. Doch die Stadt will die Sportstätten für Trainings am Wochenende sperren. Nur noch Spiele oder Turniere sollen möglich sein. Die wiederum sollen aber nicht mehr an Feiertagen stattfinden. Und: Auch das Stadion soll in den ersten drei Sommerferienwochen gesperrt sein. Der Grund: Einsparungen.

Ausnahmeregelungen zum Training, die es schon zuvor gab, sollen erlaubt bleiben, aber: „Zum Training werden die Hallen nicht geheizt, es dürfen keine zusätzlichen Kosten für die Stadt entstehen (Reinigungs- und Personalkosten, Strom, Wasser). Sollten die Hallen unordentlich oder verschmutzt verlassen werden, wird dies dem jeweiligen Verein in Rechnung gestellt.“

Training in den Ferien ist ein Muss

Eigentlich wurden die Regelungen bereits im Dezember 2017 erlassen – als es primär um die Lösungen ging, die Sanierungszeiten der Unterbachhalle zu überbrücken. Die drei Wochen Stadionsperrung – also nicht nur des Platzes, sondern der ganzen Anlagen samt Umkleiden und Duschen – sind vor allem für die Fußballvereine ein Problem. Das sei spürbar gewesen, berichten auf unsere Anfrage die Vorsitzenden. Denn: „Die reguläre Runde der Fußball-Aktiven beginnt schon Mitte August. Ab Mitte Juli starten wir mit der Vorbereitung auf die neue Saison. Eine Sperrung des Stadions Anfang August würde eine sinnvolle Vorbereitung unmöglich machen“, so SV-Vorsitzender Tobias Schumacher. Und auch FK-Chef Manfred Ziser berichtet davon, dass sein Verein die Sommerwochen und die Ferien zum Training nutzt. An Wochenenden trainiere der FK eigentlich nicht.

Auch TV-Vorsitzender Dominik Schuhmacher sagt: „Die Nutzung der Sporthallen ist für unseren Verein auch in den Ferien äußerst wichtig. Vor allem im Herbst bis ins Frühjahr laufen in verschiedenen Abteilungen die Ligarunden. Hier sind wir auch in den Ferien und an Wochenenden auf eine Trainingsmöglichkeit angewiesen, um weiterhin in Form und wettbewerbsfähig zu sein.“

Hallentrainings am Wochenende machen im SVS vor allem die Parkourgruppe und die neue Lateinformation, deren Mitglieder und auch der Trainer von weiter her kommen, sagt Tobias Schumacher. Insgesamt, so berichten alle drei Vereinsvorsitzenden, werde man sich noch einmal mit Bürgermeister Schuhmacher zum Gespräch und zur Lösungsfindung zusammen setzen.

Feiertagsregelung ist für Fußballer schwierig

Für die Fußballer ist vor allem auch die Feiertagsregelung - Sperrung aller Sportstätten für alles - schwierig. Der Beispielfall geschah im November, als ein Ausweichspiel auf einen Feiertag gelegt wurde (was üblich ist) und kurz seitens der Stadt mitgeteilt wurde, dass das Stadion gesperrt sei. Spaichingen ist die einzige Gemeinde im gesamten Bezirk Schwarzwald (umfassend die Landkreise Tuttlingen, Rottweil und Teile des Schwarzwald-Baar-Kreises), in der diese Feiertagsregelung gilt. Die Absage im November führte zu einer Rüge des Bezirks. Der SVS hatte Glück: Das Spiel wurde nicht, wie sonst möglich, als verloren gewertet, man fand schließlich einen Ausweichtermin. Der Aufwand für solche Verlegungen ist enorm.

Die Fußballvereine waren auch überrascht, denn sie hatten die Regelungen, die im Dezember 2017 besprochen wurden, nicht auf das Stadion bezogen, so Ziser.

Not macht erfinderisch

Lob gibt es hingegen für die eigenen Gruppen und die anderen Vereine sowie die Stadt dafür, wie man mit gutem Willen und „Zusammenrücken“ sowie der Unterstützung anderer Gemeinden die Sanierungszeit der Unterbachhalle, die im April fertig sein soll, überbrückt. Die TV-Gruppen hätten teilweise auf Zeiten verzichtet zugunsten anderer Gruppen, in Frittlingen, Balgheim, Tuttlingen und anderen Gemeinden fanden die Spaichinger Unterschlupf. Die Stadt unterstützt mit Mietzuschüssen, wo nötig.

Der FK versuchte, die hallenlose Zeit im Winter „outdoor“ zu überbrücken, aber das Wetter hatte nun doch einen Strich durch die Rechnung gemacht, „sodass wir uns mit Lauftraining außerhalb des Stadions fit halten mussten“, berichtet Manfred Ziser. Seit Februar ist aber das reguläre Training wieder möglich.

Bürgermeister Schumacher war am Montag nicht für eine Anfrage zum Thema Sportstättensperrungen zu erreichen.