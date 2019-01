Spaichinger Gymnasium investiert in neue Technik für junge Forscher

Das Gymnasium Spaichingen hat den „Hohenloher Schulpreis“ gewonnen. 20 Schulen aus ganz Baden-Württemberg hatten sich beworben. Das Unternehmen, das unter anderem Raumkonzepte für Schulen entwickelt, würdigte das Engagement des Gymnasiums beim Wettbewerb „Jugend forscht“: In den vergangenen sieben Jahren waren Spaichinger Schüler an mehr als 100 Projekten beteiligt. Mit den 10 000 Euro schaffte die Schule drei Powerlifte und einen Laborwagen für 3-D-Drucker für ihren „Jugend forscht“-Raum an.

Viele Schulen in Baden-Württemberg haben gar keinen solchen Raum Marianne Rädle, Landeswettbewerbsleiterin „Jugend forscht“

Jeden Mittwochnachmittag nutzen rund 30 Gymnasiasten den „Jugend forscht“-Raum. Der konnte nun aufgewertet werden, freut sich Eva Schneider, Abteilungsleiterin MINT an der Schule: mit drei Powerliften je 3000 Euro für die Stromversorgung, so dass die Internet-Zugänge nun mitten im Raum sind. Hinzu kam der Laborwagen, der dem Transport in andere Räume dient.

Der Förderpreis der Firma wird laut Schneider als Laboreinrichtung für naturwissenschaftliche Unterrichts- und „Jugend forscht“-Räume vergeben. „Viele Schulen in Baden-Württemberg haben gar keinen solchen Raum“, sagt Marianne Rädle, Landeswettbewerbsleiterin „Jugend forscht“. So sei bei dem Unternehmen die Idee für den Schulpreis entstanden. Bereits bestehende Forscherräume können mit dem Geld erweitert oder neue geschaffen werden.

Die Stadt ist auch beteiligt

Die Stadt als Schulträger habe bereits zwei Unterrichtsräume mit der gleichen Technik ausgestattet, sagte Schulleiter Jürgen Pach. Den „Jugend forscht“-Raum könne man nun auch als dritten NWT-Raum nutzen – als Ausweichmöglichkeit. Die Zuleitungen für die Powerlifte habe die Stadt bezahlt, die Anschlüsse die Firma Hohenloher. „So etwas schafft eine Schule nur an, wenn sie einen solchen Preis bekommt“, sagte Pach, dass alles, was über die Basisbildungsangebote hinausgehe, nur mittels solcher Projekte umsetzbar sei.

Alle Betreuer des „Jugend forscht“-Raums würden diesen Unterricht zusätzlich anbieten, betonte der Schulleiter. Neben Eva Schneider sind dies die Lehrer Manuel Vogel, Hendrik Schwarz, Florian Séjoz und Referendarin Anne Hahn.