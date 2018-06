Spaichinger Gymnasium gehört nun zu MINT-Schulnetzwerk

Das Gymnasium Spaichingen gehört zu 22 neuen Schulen in Deutschland, die in das nationale Excellence-Schulnetzwerk MINT-EC aufgenommen werden. Die Schulen aus Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland haben die unabhängige Fachjury im Auswahlverfahren 2016 überzeugt.

Spitzenförderung für Spitzenschulen: Mit der Aufnahme stehen den Schulen laut Pressemitteilung hochkarätige Förderprogramme und innovative Veranstaltungsformate für Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen offen; ebenso Möglichkeiten zum Austausch und Vernetzung unter MINT-profilierten Schulen über Bundesländergrenzen hinweg. Als MINT-EC-Schulen dürfen die erfolgreichen Bewerber das von der Kultusministerkonferenz anerkannte MINT-EC-Zertifikat verleihen. Das würdige das MINT-Engagement von Schülern während ihrer gesamten Schullaufbahn. Es biete Hochschulen und Wirtschaftsunternehmen eine verlässliche, von den Schulsystemen der Länder unabhängige Einordnung der Schülerleistungen.

Schulen mit Sekundarstufe II und ausgeprägtem MINT-Profil (Mathematik, Inforamtik, Naturwissenschaften, Technik) können sich einmal im Jahr für die Aufnahme in das Schulnetzwerk bewerben. Eine Fachjury mit Vertretern aus Verbänden, Stiftungen, Unternehmen, Forschungseinrichtungen und der Schulverwaltung bewerten die Schulen hinsichtlich Quantität und Qualität ihrer MINT-Angebote. Neben Leistungskursen oder je nach Bundesland äquivalenten Angeboten in allen MINT-Fächern, der gezielten Förderung von Schülern in Spitze und Breite, Möglichkeiten zu experimentell-forschendem Lernen, werden Kooperationen mit regionalen Unternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen sowie die Teilnahme an Wettbewerben wie Jugend forscht erwartet. Insgesamt haben sich in diesem Jahr 35 Schulen aus dem ganzen Bundesgebiet beworben. Davon sind neun, darunter Spaichingen, als Mitglied, und 13 im Status der Anwartschaft aufgenommen worden. Letztere müssen sich nach zwei Jahren um eine Vollmitgliedschaft bewerben. Das Schulnetzwerk umfasst nun 265 Schulen mit rund 287 000 Schülern sowie 22 500 Lehrkräften. (pm)