Spaichinger Gymnasium bekommt neuen Leiter

Am Gymnasium Spaichingen steht ein Wechsel an der Spitze bevor: Schulleiter Michael Lamberty wird am 23. Juli um 15 Uhr in der Aula des Gymnasiums in den Ruhestand verabschiedet. Die Schule hat ein Musik- und Kulturprogramm vorbereitet und es gibt zahlreiche Grußworte. Lamberty ist seit 2010 Leiter des Spaichingen Gymnasiums. Sein Nachfolger ist ein Eigengewächs der Schule: Jürgen Pach, bisher bereits im Schulleitungsteam, wird die Leitung der Schule zum 1. August übernehmen.