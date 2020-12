Spaichinger Grüne treffen sich mit Abstand

Der Ortsverband der Grünen in Spaichingen und Umgebung hat sich in der Vorweihnachtswoche noch zu einem kurzen virtuellen Weihnachtsstammtisch getroffen. Auf diese Weise war es möglich, das Corona-Jahr mit der wichtigen Bürgermeisterwahl in Spaichingen und vielen weiteren Ereignissen Revue passieren zu lassen.

Außerdem, so berichten die Grünen in ihrer Pressemitteilung, haben sie Informationen aus Gemeinderat und Kreistag ausgetauscht, sich gute Weihnachtstage und ein gutes Neues Jahr gewünscht. Jens Metzger (obere Reihe, 1. von rechts) berichtete als Gast von seinem bisherigen Landtagswahlkampf und die Anwesenden sagten ihm gern ihre Unterstützung für den Wahlkampf und die Landtagswahl am 14. März 2021 zu.

Auch Annette Reif, die grüne Bundestagskandidatin des Wahlkreises, konnte einen Ausblick auf ihren Wahlkampf und die für die Zukunft so entscheidende Bundestagswahl am 25. September 2021 geben.

Solange Corona-Bedingungen noch konkrete Treffen verbieten, wird der Ortsverband weiterhin virtuell zusammenkommen, so die Grünen, und auch im neuen Jahr zu gelegentlichen virtuellen kommunalpolitischen Stammtischen einladen. Im Namen des Ortsvorstandes wünschte Hermann Polzer allen TeilnehmerInnen aber auch der Bürgerschaft ein gesundes und von Zuversicht getragenes Neues Jahr 2021.