Spaichinger Geschäftsstelle der Kreissparkasse ist umgebaut

Nach kurzer Umbauzeit ist die Geschäftsstelle der Kreissparkasse Tuttlingen am Marktplatz in Spaichingen modernisiert worden und bietet nun einen barrierefreien Zugang, eine offene Atmosphäre sowie neue SB-Geräte für Bargeldein- und -auszahlungen, wie die Kreissparkasse Tuttlingen mitteilt.

Die neue Geschäftsstelle der Kreissparkasse, so die Pressemitteilung der KSK Tuttlingen, biete neue Räumlichkeiten für die persönliche Betreuung der Kunden am Marktplatz und erreicht gleichzeitig den neuesten Standard in Sachen Sicherheit.

Die Kreissparkasse habe ein Konzept mit offenem Beratungsraum in Kombination mit einer über eine biometrische Schleuse gesicherten Kassenbox erarbeitet. Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle haben dabei keinen direkten Zugriff auf Bargeld. Auszahlungen werden über die Geldautomaten ausgeführt, die in Sichtweite der Mitarbeiter stehen, erläutert die Mitteilung, – entweder mit der eigenen Sparkassen-Card oder mit einer Auszahlkarte, die speziell für jede Auszahlung geladen wird.

Im Rahmen der offiziellen Eröffnungsfeier zusammen mit Bürgermeister Hans Georg Schuhmacher hat jüngst Sparkassendirektor Markus Waizenegger die Bedeutung der modernisierten Geschäftsstelle unterstrichen: „Unser Beratungsteam betreut von hier aus über 3500 Kunden“, wird Waizenegger in der Pressemitteilung zitiert. Die Investition sei ein klares Bekenntnis zum Standort, wird Waizenegger weiter zitiert.

Das Beratungsteam in Spaichingen besteht aus dem Leiter der Geschäftsstelle, Achim Mink, sowie den Kundenbetreuern Vivian Wachowski und Manuel Hermann.

Die Öffnungszeiten der Geschäftsstelle bleiben unverändert. Persönliche Beratungsgespräche können auch außerhalb der Öffnungszeiten vereinbart werden.