Spaichinger Gemeinderat entsendet seine „Ältesten“

In der Bergstraße des Dorfes gibt es eine wahrliche Naturschönheit zu bestaunen. Es ist ein Hortensien-Zierstrauch der mit herrlichen, vollen Blütenständen seine Lilafarben prächtig ausstrahlt.

Der Strauch wurde vor 17 Jahren als kleiner Stock vom Maialtar der Pfarrkirche der Familie Hans und Theresia Freudenreich in der Bergstraße übergeben. Er kam somit in eine sehr gute Pflege, wuchs von Jahr zu Jahr weiter, was das Aussehen in den Blütenständen, der Blätter und natürlich der Größe des Strauches nachdrücklich beweist.