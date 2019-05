Spaichinger Gemeinderäte bedanken sich

In der letzten Gemeinderatssitzung des amtierenden Gemeinderats haben sich einige Räte bei Kollegen, Verwaltung und Wählern bedankt. Die Fraktion der Freien Wähler hat zudem eine Pressemitteilung formuliert.

Karsten Frech (CDU) und Angela Kreutter (Grüne) kandidieren beide nicht mehr. Sie bedankten sich in der Sitzung bei Fraktions- und Gemeinderatskollegen, Verwaltung und bei den Wählern für das Vertrauen und die gute Arbeit der vergangenen fünf Jahre und wünschten einen fairen Wahlkampf.

Auch Heinrich Staudenmayer (Freie Wähler) und Leo Grimm (FDP), die beide auch für den kommenden Gemeinderat antreten, nutzten die letzte Sitzung vor der Wahl für kurze Danksagungen. Grimm wünschte dem nächsten Gemeinderat „harmonischere Umgangsformen“ als bisher. Staudenmayer gab zu, dass er selbst die eine oder andere Verletzung oder Beleidigung zu verantworten habe. „Für die nicht beabsichtigten entschuldige ich mich.“ Beide betonten, dass Spaichingen gut dastehe, und hofften, dass der Wahlkampf fair bleibt.

Fraktionen befürworten Beitritt

Außerdem bat Leo Grimm, dass die Stadt dem – zu diesem Zeitpunkt noch zur gründenden – Klinik-Förderverein als Mitglied beitreten solle. Da aus den anderen Fraktionen hierzu kein Widerspruch, vielmehr kopfnickende Zustimmung, kam, nahm Bürgermeister Schuhmacher dies als Auftrag des Gremiums.

Die Fraktion der Freien Wähler – Isabella Kustermann, Richard Wagner, Werner Reisbeck und Heinrich Staudenmayer – bedankt sich zudem in einer Pressemitteilung bei den Mitgliedern des alten Gemeinderats für die Arbeit in der vergangenen Periode. „Nach vielen Querelen zu Beginn und dem vorzeitigen Ausscheiden etlicher Gemeinderäte hat der Gemeinderat in seiner Mehrheit zu einer konstruktiven Zusammenarbeit gefunden“, schreiben die Freien Wähler. Wichtige Entscheidungen seien weitgehend im Konsens getroffen worden, und die Stadt würde „heute deutlich besser dastehen, als einige Wenige immer wieder behaupten“.

Die Freien Wähler sehen durch die Wahl die Chance, dass sich mit neuen Gesichtern das Miteinander noch einmal verbessert. Namentlich bedankt sich die Fraktion in ihrer Mitteilung bei Kerstin Scheffler, Gela Kreutter und Karsten Frech, die nicht mehr zur Wiederwahl angetreten sind. „Auch wenn man in einigen Punkten nicht immer einig war“, so die Freien Wähler, „so war die Zusammenarbeit letztlich doch angenehm und erfolgreich“.

Für die anstehende Wahl wünschen die Freien Wähler in ihrer Mitteilung den Kandidatinnen und Kandidaten viel Erfolg und die für einen Sitz im Gemeinderat nötigen Stimmen. Für den neuen Gemeinderat wünscht sich die Fraktion eine Fortführung des konstruktiven Miteinanders.