Spaichinger Gastronomen bleiben vorsichtig

Die nach wie vor hohen Inzidenzwerte im Landkreis Tuttlingen, die knapp unter dem für die Öffnung von Gaststätten und Restaurants entscheidenden Schwellenwert von 100 liegen (am Mittwoch vor dem Feiertag lag der Wert zum Beispiel bei 98), führt bei vielen Gastronomen in Spaichingen und Umgebung weiterhin zu Unsicherheiten. Einige wollen so früh wie möglich öffnen, andere sind vorsichtiger und warten lieber.

Voraussetzung für einen Restaurantbesuch sind die drei Gs: geimpft, genesen oder getestet und außerdem eine Kontaktnachverfolgung entweder über die LucaApp oder ein entsprechendes Papierformular. Kinder bis einschließlich fünf Jahre, die keine Symptome haben, werden als getestete Personen angesehen, müssen also nicht getestet werden. Natürlich gilt auch die Maskenpflicht auf dem Weg durch den Gastraum und die AHA-Regeln. Innen ist ein Gast pro 2,5 Quadratmeter erlaubt, die Tische mit 1,5 Meter Abstand.

Der Landgasthof „Waldeck“ auf dem Risiberg hat bereits seit Fronleichnam wieder geöffnet. Wer einen Tisch im Innenbereich haben will, sollte telefonisch unter 07424/2419 oder per Mail info@waldeck-risiberg.de reservieren. Im Außenbereich ist keine Reservierung erforderlich und man kann sich im Wartebereich außen anmelden. Der Landgasthof hat eine Teststation am Haupteingang eingerichtet, wo es möglich ist, einen beaufsichtigten Selbsttest für einen Unkostenbeitrag zu machen (Ergebnis in 15 Minuten). Dieser Test hat aber nur eine Gültigkeit für den Aufenthalt im Gasthof.

Wenn die Inzidenzwerte es erlauben, will auch die Gaststätte auf dem Dreifaltigkeitsberg am Dienstag, 8. Juni wieder öffnen (Dienstag bis Samstag: 11 bis 21 Uhr; Sonntag: 8.30 bis 21 Uhr; Montag Ruhetag). Hier sollte man den Testnachweis aber schon mitbringen, weil es keine Teststation direkt am Gasthaus gibt.

Auch das „Ochsenstüble“ in Spaichingen plant, am Dienstag wieder zu öffnen, sofern am Freitag stabile Inzidenzwerte absehbar sind (Dienstag bis Samstag 17 bis 19.30 Uhr; Sonntag 12 bis 14 und 17 bis 19.30 Uhr).

„Vielleicht“, so Wirt Tobias Rack, wird auch die „Blume“ in Hausen ob Verena im Laufe der kommenden Woche wieder öffnen. „Wir warten aber erst mal, was geht, und wo die Zahlen hingehen“, zeigt er sich vorsichtig. Er habe schon mal frische Ware im Wert von 2500 Euro wegwerfen müssen, nachdem er kurzfristig wieder schließen musste.

Sogar noch bis Ende Juni oder Anfang Juli will der Spaichinger „Kreuz“-Wirt Vladimir Vukas warten, bis er wieder für Gäste öffnet. In etwa zwei Wochen wolle er entscheiden und hofft, dass bis dahin die Inzidenzen weiter sinken und die Regeln entschärft werden, so dass zum Beispiel kein vorheriger Test mehr nötig ist. „Alles hoch zu fahren, ist sehr viel Aufwand“, gibt er zu bedenken, deshalb will er erst öffnen, wenn er wieder auf der sicheren Seite ist.