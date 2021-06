Spaichinger Freibad öffnet am Samstag

Am Samstag um 8 Uhr öffnet das Spaichinger Freibad zur Saison 2021. Am Mittwoch haben Bürgermeister Markus Hugger und Bauamtsleiter Benedikt Schmid dem Schwimmeister Bernd Frank schon mal einen Besuch zu einer Art „Vorab-Eröffnung“ abgestattet. „Es ist jetzt das erste Mal seit 45 Jahren, dass auch jemand von der DLRG mit dabei ist“, freute sich zudem Michael Plaumann, Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Spaichingen-Aldingen.

Die DLRG unterstützt an Wochenenden und Feiertagen das Team um Schwimmeister Frank. Außerdem will die DLRG im Rahmen ihrer „Sommerkampagne 2021“ auch im Spaichinger Freibad Schwimmkurse für Kinder und Jugendliche anbieten, um so das Seepferdchen und das Jugendschwimmabzeichen in Bronze ablegen zu können.

Voraussetzung für den Besuch des Freibads ist – neben Symptomfreiheit – entweder der Nachweis der vollständigen Impfung oder Genesung oder ein tagesaktueller negativer Covid-19-Schnelltestnachweis („tagesaktuell“ heißt: höchstens 24 Stunden alt). Das Spaichiger DRK testet an diesem Wochenende, 5. und 6. Juni, in der Stadthalle nicht nur am Samstag von 9 bis 13 Uhr, sondern zusätzlich auch noch am Sonntag von 9 bis 11 Uhr. Auf dem Stadionparkplatz gibt es am Sonntag ein Testzelt von 10 bis 18 Uhr.

Zur Nachverfolgung ist eine Registrierung mit der Luca-App oder auf einem Formular notwendig, das man sich von der Homepage der Stadt zuhause ausdrucken und ausfüllen kann. Es wird wieder einen „Zwei-Schicht-Betrieb“ mit Reinigungszeit von 13 bis 14 Uhr geben. Sammelumkleiden, Volleyballfeld und Fußballfeld bleiben geschlossen.

Am ersten Öffnungstag, 5. Juni, gibt es wieder Sekt und Brezel „als Willkommensgruß für unsere Stammgäste“, so Bernd Frank.