Spaichinger Freibad hat geöffnet und längere Öffnungszeiten

Am Samstag ist das Spaichinger Freibad eröffnet worden. Die Besucher sind von Andreas Fink (Mitte), dem Betriebsleiter des Freibades, seinem Stellvertreter Markus Metzger (2. v. l.) und den städtischen Angestellten Sabine Epp (links), die Verwaltung und Kasse macht, sowie Franziska Bastian (rechts) mit einem Glas Sekt und Orangensaft begrüßt worden. Voraussichtlich bis Oktober wird die Saison dauern dank der Wärme des angrenzenden VHW-Presswerks. Die technische Betriebsleitung ist erstmals an eine Fremdfirma vergeben worden. Das Bad hat so Wassertemperaturen von mindestens 23 Grad. In diesem Jahr soll das Bad erstmals an allen Tagen unabhängig vom Wetter durchgehend geöffnet bleiben und auch eine Schlechtwetterregelung soll es nicht mehr geben. Ein neues Angebot soll sein, dass mittwochs um 9.30 Uhr und freitags um 18 Uhr eine Diplom Sport- und Fitnesstrainerin Wassergymnastik anbietet.