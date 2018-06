Spaichinger Flohmarkt startet am Samstag

Der Spaichinger Flohmarkt findet am Samstag, 9. Mai, zwischen 8 und 17 Uhr auf dem Marktplatz und in der Sallancher Straße statt. Die Tische und Stände sind prall gefüllt mit allem, was das Trödlerherz begehrt. Alles ist ausgebucht, es können keine Händler mehr angenommen werden.

Nicht nur private Anbieter aus der weiteren Region und dem Landkreis verkaufen Trödel, Antiquitäten und Kruscht, sondern auch professionelle Händler aus dem ganzen süddeutschen Raum sind zahlreich vertreten. Selbst hochwertige Antiquitäten können mit etwas Glück preiswert erworben werden. Bereits seit Wochen sind die begehrten Stände und Plätze auf dem Flohmarkt, der jedes Jahr hunderte Flohmarktfans, Händler und Trödler nach Spaichingen lockt, vergeben.

Die Spaichinger Vereine bieten vom Imbiss über leckere Snacks bis zu hausgemachten Spezialitäten alles an. Für musikalische Unterhaltung sorgen in diesem Jahr die Jugend der Stadtkapelle von 11 bis 12 Uhr und eine Abordnung der Primtalmusikschule von 12 bis 13 Uhr. Für die Kinder wird in diesem Jahr in der Zweigstelle der Kreissparkasse auf dem Marktplatz das Sparkassenkasperle angeboten. Die Vorführungen finden um 10.30 Uhr, 13 Uhr und 14.30 Uhr statt, sodass Kinder sich unterhalten lassen können und die Eltern sich parallel nach Flohmarktartikeln umschauen können.

Radmarkt

Auf dem Stadthallenparkplatz neben der Tankstelle veranstaltet der Radfahrverein den traditionellen Fahrradmarkt. Hier können gut erhaltene Fahrräder preiswert erworben und verkauft werden. Räder, die zum Verkauf stehen, sollen in einem guten Zustand sein und der Straßenverkehrsordnung entsprechen.

Der Abgabetermin ist am Samstag, 9. Mai, ab 7 Uhr. Ab 8 Uhr können dann Fahrräder gekauft werden. Der Erlös, beziehungsweise nicht verkaufte Fahrräder können am selben Tag bis 15 Uhr auf dem Radmarkt wieder abgeholt werden. Fahrräder, die nicht wieder von den Eigentümern abgeholt werden, werden vom Radfahrverein an Bedürftige weitervermittelt.