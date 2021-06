Spaichinger Feuerwehr rettet Piepmatz

Egal wie klein das Lebewesen ist – mutwillig sterben lassen ohne zu helfen bringen wohl die Wenigsten über sich. Und so verdankt ein kleiner Spatz mitfühlenden Bewohnern und Feuerwehrleuten sein Leben. Am Freitagmittag ging gegen kurz nach 12 Uhr auf der Integrierten Leitstelle in Tuttlingen die Meldung ein, dass in der Spaichinger Wilhelmstraße ein Vogel an einem Dachsparren im vierten Obergeschoss festhing und sich aus eigener Kraft nicht mehr aus seiner misslichen Lage befreien konnte.

Umgehend wurde von der Leitstelle Alarm für die diensthabende Spaichinger Kleineinsatzgruppe gegeben. Aufgrund der Höhe, in der der Vogel sich laut meldender Person befand, fuhren die Feuerwehrleute die Einsatzstelle mit der Drehleiter sowie einem Mannschaftstransportwagen an.

Vor Ort stellten die Wehrleute fest, dass sich der Haussperling in einem Stoff verheddert hatte, welcher sich wiederum am Dachbalken verklemmt hatte. Die zwei Einsatzkräfte im Korb der Drehleiter konnten das kleine Tier vorsichtig vom Balken entfernen und nach unten verbringen.

Der Vogel wurde dann von der Wehr zu einem Tierarzt und dann weiter in eine Vogelaufnahmestation gebracht. „Wir wünschen dem kleinen Piepmatz eine schnelle Genesung“, so die Wehr in ihrem Bericht.