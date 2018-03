Spaichinger Feuerwehr löscht Schwelbrand

Kurz nach 6.30 Uhr ist die Feuerwehr Spaichingen am Montag mit mehreren Fahrzeugen und der Drehleiter ausgerückt. In einer Zimmerdecke in einem Haus in der Oberen Bahnhofstraße hatte sich ein Schwelbrand im Bereich eines Ofenrohrs entwickelt. Die Feuerwehr konnte die glimmende Zimmerdecke löschen, aber wegen starker Hitzeentwicklung in weiteren Deckenteilen dauerte der Einsatz an. Der 59-jährige Entdecker des Brandes wurde laut Polizei zur Beobachtung vom Rettungsdienst in die Klinik gebracht. Die 79-jährige Bewohnerin blieb unverletzt. Der entstandene Gebäudeschaden wird auf rund 10 000 Euro geschätzt. Weil die Obere Bahnhofstraße die Umleitungsstrecke zur Baustelle auf der Hauptstraße ist, entwickelten sich massive Staus im Berufs- und Schulverkehr. Gegen 8.30 Uhr war die Umleitung wieder frei.