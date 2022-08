Spaichinger Feuerwehr ist im Juli besonders gefordert – und es geht so weiter

Ganz besonders gefordert ist die Spaichinger Feuer in diesen heißen Sommertagen - auch ohne ständig drohende Waldbrandgefahr. Im Juli waren die Wehrmänner bereits zu 24 Einsätzen alarmiert worden, doch kehrt im August auch keine Ruhe ein. So wurde die Feuerwehr Spaichingen am Freitagmorgen zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage im Spaichinger Stadtgebiet alarmiert.

In einem Industriebetrieb hatte die automatische Brandmeldeanlage Alarm geschlagen. Aus diesem Grund rückten gegen 11.20 Uhr Kräfte der Feuerwehr zur Einsatzstelle aus.

Vor Ort wurde durch die Feuerwehr die Einsatzstelle erkundet und der ausgelöste Melder ausgemacht. Es waren weder Rauch noch Feuer zu vernehmen. Ein Auslösegrund konnte nicht eindeutig festgemacht werden. Die Anlage wurde daraufhin zurückgestellt und dem Betreiber übergeben.

Kurze Zeit später, als die Kräfte gerade wieder eingerückt waren, hat die Brandmeldeanlage erneut ausgelöst. Erneut machten sich die Einsatzkräfte auf zu dem Objekt. Es handelte sich wieder um einen Fehlalarm, also wurde die zuständige Wartungsfirma informiert.

Im Einsatz war die Feuerwehr Spaichingen mit einem Löschzug und 21 Wehrleuten, sowie die Polizei.

Bereits am Donnerstag war die Drehleitergruppe nach Aixheim zu einem Betrieb alarmiert worden, dort war ein Gebäudebrand der Leitstelle in Tuttlingen gemeldet worden. Doch zum Glück mussten die Spaichinger Wehrleute nicht mehr tätig werden, da der Brand bereits gelöscht war. Ebenfalls waren die Feuerwehren aus Aldingen und Aixheim vor Ort.

In der Nacht auf Freitag schließlich war die Drehleiterschleife erneut alarmiert worden, dieses Mal nach Aldingen. Eine Menschenrettung mit der Drehleiter war hier die Aufgabe der Wehrleute. So kam es innerhalb von 48 Stunden wieder zu insgesamt vier Alarmierungen.