Spaichinger FDP wählt neuen Vorstand

In einer gut besuchten Mitgliederversammlung hat die FDP Spaichingen im „Ochsenstüble“ einen neuen Ortsvorstand gewählt. Vorsitzender bleibt der 30-jährige Marcel Aulila, der laut einer Pressemitteilung einstimmig von den fast 20 anwesenden Mitgliedern gewählt wurde. Sein Stellvertreter Ingo Hasselbrinck wurde ebenfalls einstimmig im Amt bestätigt. Die beiden werden unterstützt durch die Beisitzer Ludmilla Eferl, Alfred Leopold, Oliver Lenhardt, Christopher Storz und Edgar Schneider.

Aulila, der für die Liberalen auch im Gemeinderat und Kreistag sitzt, blickte in seinem Rechenschaftsberichts auf die beiden vergangenen Jahre zurück. Aufgrund der Corona-Pandemie seien viele Aktivitäten nicht möglich gewesen. Dennoch habe man die Zeit im Sommer stets genutzt, etwa für Stammtische oder Besichtigungen, etwa beim Lehrschwimmbecken der Schillerschule. Beim Landtags- und Bundestagswahlkampf habe man die Kandidaten mit Infoständen auf dem Wochenmarkt unterstützt. Auch die sozialen Medien seien genutzt worden, um ins Gespräch zu kommen, und eine neue, aktuelle Homepage sei aufgesetzt worden. Man spüre, so Aulila, „auch im Ortsverband den Aufwind und die guten Umfragewerte der FDP“. Zuletzt sei der Ortsverband von 32 auf 36 Mitglieder gewachsen.

Der Ehrenvorsitzende und FDP-Fraktionsvorsitzende Leo Grimm führte durch die Versammlung und berichtete von der Arbeit im Gemeinderat, wo man weiterhin an der Zukunft der Stadt Spaichingen arbeiten wolle. Dazu gehöre aber eben auch, „gelegentlich kritisch zu hinterfragen“, wie zum Beispiel zuletzt bei der Kostenexplosion für die Container zur Flüchtlingsunterbringung.

Bundespolitische Schwerpunkte setzte der FDP-Bundestagskandidat Andreas Anton aus Trossingen in seinem Grußwort. Zum Thema Wirtschaftspolitik führte er aus, dass mittelständische Unternehmen in Deutschland in den letzten Jahren „durch hohe Steuern, eine immer kompliziertere Bürokratie und zuletzt auch durch die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie stark belastet“ gewesen seien. „Was es nun braucht, ist eine deutliche Entlastung der Wirtschaft“, so der 37-Jährige Trossinger.