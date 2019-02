Spaichinger FDP nominiert 13 Kandidaten

Bei der Nominierungsversammlung im Spaichinger Gasthaus „Engel“ hat der FDP-Ortsverband 13 Kandidaten, darunter drei Frauen, für die Gemeinderatswahl Ende Mai gewählt. Angeführt wird die Liste von den Gemeinderäten Leo Grimm und Marcel Aulila. Bei einer zweiten Versammlung im März soll die Liste komplementiert werden, so eine Pressemitteilung.

Bei der Begrüßung betonte Ortsvorsitzender Leo Grimm, wie wichtig kommunalpolitisches Engagement sei. Die Diskussion um den Spaichinger Klinikstandort sei bestes Beispiel dafür, warum es sich lohne, für seine Heimat in kommunalen Parlamenten einzustehen. Die FDP-Fraktion habe in den vergangenen fünf Jahren viel im Spaichinger Gemeinderat erreichen können: Insbesondere auf den Bau des neuen Lehrschwimmbeckens an der Schillerschule, die renovierte Stadionhalle und die Fortschreitung der Hauptstraßensanierung sind Aulila und Grimm laut Mitteilung stolz.

„Wir haben in den letzten Jahren aber vor allem viele Pflichtaufgaben wie etwa Kanal- und Straßensanierung erledigt und dabei stets ordentlich gewirtschaftet. Jetzt müssen wir auch das Stadtbild wieder verstärkt in Angriff nehmen“, sagt Grimm. Aulila ergänzt: „Insbesondere wenn die Spaichinger Umgehungsstraße kommt, haben wir extrem viel Gestaltungsmöglichkeit für die Innenstadt“. Das Programm für die Kommunalwahl aber wollen die gewählten Kandidaten schon bald gemeinsam erarbeiten, so die Mitteilung.

Der ehemalige Stadtrat Oliver Hirt führte als Versammlungsleiter durch die Sitzung und freute sich darüber, dass der Ortsverband bereits so früh 13 motivierte Kandidaten präsentieren könne und darunter auch viele junge Gesichter zu finden seien. Es würden allerdings noch fünf Kandidaten gesucht, Interessierte können sich bei marcel@aulila.com melden.

Gewählt wurden in folgender Reihenfolge: Leopold Grimm, 56 Jahre, Unternehmer, Stadtrat und Kreisrat; Marcel Aulila, 28 Jahre, Betriebswirt, Stadtrat; Stefan Bechler, 26 Jahre, selbständiger Vermögensberater; Elke Brandenburg, 53 Jahre, Bankdirektorin; Sarah Broghammer, 30 Jahre, Ingenieurin; Oliver Dekonti, 39 Jahre, Vertriebsassistent; Ludmilla Eferl, 70 Jahre, Rentnerin; Ingo Hasselbrinck, 41 Jahre, tech. Betriebswirt; Alfred Leopold, 69 Jahre, Architekt; Giovanni Miranda, 65, Kaufmann; Edgar Schneider, 26 Jahre, Kaufmann; Denis Schumacher, 32 Jahre, Kaufmann für Versicherungen und Finanzen; Kevin Voss, 27 Jahre, Betriebswirt.