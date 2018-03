Spaichinger Ententeich wird jetzt von Schlamm befreit

Der Ententeich wird ausgebaggert. Am Dienstag wurde die Zufahrt geschottert. Der Technische Ausschuss hat dem Auftrag am Montagabend noch einmal vergeben müssen, weil die im September beauftragte Firma den Auftrag mangels Personal nicht ausführen konnte. Jetzt wurde für 53 070 Euro, also sogar noch 9000 Euro weniger, die Firma RS-Kanal aus Balingen beauftragt. Der Schlamm soll aus dem Teich ausgebaggert, in der Kläranlage eingedickt und dann zusammen mit dem Klärschlamm verbrannt werden.

Die Kläranlage war auch Thema in einem weiteren Punkt: dem letzten Abschnitt der Sanierung. Hier geht es um Retentionsflächen, in denen geklärtes Wasser und Regenwasser noch einmal durch eine Bodenfläche fließen. Vor allem die Kosten- Vorberechnung von 368 000 Euro und die neue Kostenberechnung von 1,3 Millionen Euro löste Diskussionen aus. Abzüglich der Zuschüsse und der Einsparungen ergebe sich aber ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf von 451 000 Euro.

Beschlossen wurde auch die Auftragsvergabe für eine Löschwasserzisterne in Industriegebiet Eschenwasen II/III für 198 032 Euro. Es seien Betonfertigteile vorgesehen, so Bauamtsleiterin Petra Schmidtmann-Deniz.

Ein namenloses Gewässer NN-FC4 im Industriegebiet Eschenwasen soll renaturiert werden. Dies unter anderem, weil es im Zuge der Baumaßnahmen in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Kritik von Grünen

Alexander Efinger (Grüne) kritisierte, dass hier Gelder für Renaturierungsmaßnahmen im Rahmen des Gewässerentwicklungsplans genützt würden und die Kosten nicht der Erschließung zugerechnet würden. Dies sei eine Zweckentfremdung. Bauamtsleiterin Petra Schmidtmann-Deniz sagte, die Renaturierung dieses Gewässers sei auch im Gewässerentwicklungsplan drin. Bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung stimmte der TA aber der Vergabe der Ingenieurleistungen für 35701 Euro an das Ingenieurbüro Langenbach zu.

Vergeben wurden auch die Ingenieursleistungen für die Kanalsanierungen 2018 für 63 085 Euro an das Ingenieurbüro ISAS. Außerdem vergaben die Räte die Ingenieurleistungen für den zweiten Bauabschnitt der Umstellung der Beleuchtung der Realschule auf LED für 33 845 Euro an das Büro Veit in Tuttlingen.