Spaichinger Einzelhändler entwickeln Ideen für Baustellenzeit

Die Hauptstraßenbaustelle wird frühestens im Sommer, eher nach den Ferien, kommen. Zumindest in einer Hinsicht ist das gut: Die Spaichinger Einzelhändler haben nun noch Zeit, sich gemeinsam auf die Baustelle einzustellen. In einem Workshop haben sie sich von Lena Häsler, Bereichsleiterin Handel der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg, Tipps geholt. Veranstaltet hat die Aktion der Heuberger Bote.

Mit im Boot ist der Spaichinger Gewerbe- und Handelsverein, der mit dem Vorsitzenden Hermann Früh und seinem Stellvertreter Klaus Teufel in den „Engel“ gekommen war. Das Wichtigste, um eine solche Phase einer Baustelle zu bewältigen, ist der Austausch von Informationen, der Zusammenhalt, Ideen und gemeinsame Aktionen und vor allem: eine gute Vorbereitung.

Infos über Baustelle sickern durch

Es sind noch viele Fragen offen. Eingeladene Vertreter der Stadt nahmen an dem Workshop nicht teil. Momentan werden seitens der Stadt die Kreuzplatz-Anlieger informiert. Im ersten Gespräch ist es vor allem um die Frage der Bäume gegangen. Hier hatten sich die Anlieger dafür ausgesprochen, diese zu erhalten. Der zweite Termin wurde nach der Einladung zum Workshop ebenfalls auf dem Mittwoch gelegt. Hier ging es um die Gestaltung des Platzes, wobei momentan die Vorschläge auf Planierung des Platzes und Verkehrsführung an der Apotheke vorbei zum Platz und zum Rathausparkplatz gehen.

Noch sind aber keine Arbeiten vergeben. Die Hauptstraßenbaustelle soll einspurig organisiert werden, so die Informationen aus dem Rathaus gegenüber dem Gewerbe- und Handelsverein. Erst solle die Primdole gemacht und dann erst der Gehweg zwischen Kreuzplatz und Angerstraße. Das war eine gute Nachricht für die Händler, denn so wäre die Hauptstraße nicht ganz abgeschnitten. Daraus ergab sich dann aber auch: Eine gute und frühzeitige Information zur Verkehrsführung, vor allem auch zu den Parkplätzen in den Seitenstraßen und zum Rathausparkplatz, sei wichtig.

Enge Zusammenarbeit ist notwendig

Überhaupt: Frühzeitig die Ortseingangstafeln mit Infos zur Erreichbarkeit der Geschäfte und zu den möglichen Baustellenevents, Flyer, die Bestückung der Spaichingen-App, Presseveröffentlichungen und vieles mehr sei hier notwendig, waren sich die Händler einig.

Die enge Zusammenarbeit mit der Stadt, dem Bauamt und in der Bauphase den Baufirmen sei notwendig. Häsler zeigte Beispiele, wie die Händler in anderen Städten mit ihren Baustellen – die ja schließlich zu einem schöneren Ambiente führten – umgegangen sind.

Alle haben, mal früher, mal später eine Initiative gegründet, die sich der Sache annahm. Das Geld wurde von den Gewerbe- und Handelsvereinen, Sponsoren, den Händlern und auch der Stadt zur Verfügung gestellt. In Heidelberg dauerte die Baustelle acht Jahre. Wenn Händler einen Umsatzrückgang von über 70 Prozent zu verkraften hatten, gab es einen Entschädigungsfonds der Stadt.

Wenn alles klappt, Baustelle kein Hemmnis

Aber, so Häsler: Zahlreiche Events in der Baustelle führten immer wieder zu Umsatzspitzen: ein Adventskalender mit besonderen Angeboten in 24 einzelnen Geschäften, die ADAC-Classics – bis hin zu Schuhputzsets und Schuhreinigungsaktionen oder einer Baustellen-Webcam oder einer langen Verkaufsnacht gab es.

Die Spaichinger Händler entwickelten in drei Gruppen am Mittwoch einen Projektplan. Der Gewerbe- und Handelsverein, so Hermann Früh, sieht sich auch in der Pflicht. Und: Wenn alles klappt, wird die Baustelle kein Hemmnis für die Kunden, sondern ein Magnet. Die Sache anzupacken schienen die 14 Teilnehmer an diesem Abend jedenfalls entschlossen.