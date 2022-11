Spaichinger Drehleiter nach Aldingen gerufen

Überlandhilfe leistete die Spaichinger Feuerwehr mit ihrer Drehleiter am Samstagmittag kurz nach 12 Uhr in Aldingen.Wegen eines vermeintlichen Barndes in einem Mehrfamilienhaus wurde neben der örtlichen Feuerwehr Aldingen auch die Drehleiter der Feuerwehr Spaichingen alarmiert.´Die Feuerwehrkräfte aus Aldingen stellten vor Ort rasch fest, dass angebrannte Speisen die Ursache für die Brandmeldung beziehungsweise die Auslösung der verbauten Rauchwarnmelder waren. Die erforderlichen Maßnahmen wie die Lüftung der Wohnung, konnten ohne Einsatz der Spaichinger Drehleiter durch die Feuerwehr Aldingen vorgenommen werden, so dass die Spaichinger Kräfte rasch wieder einrücken konnten, teilt die Feuerwehr mit. Weiter heißt es, dass neben der Feuerwehren Spaichingen mit der Drehleiter und drei Mann Besatzung auch ein Löschzug der Feuerwehr Aldingen, die Polizei sowie Kräfte des Rettungsdienstes vor Ort gewesen sind.