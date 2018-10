Spaichinger DJ startet durch

Kevin Haselmeier hat seine zweite Single als DJ veröffentlicht. Der Spaichinger will mit seiner Elektro-Musik auch die ältere Generation ansprechen.

Schnell hantiert er an seinem DJ-Equipment, während er sein Lied vorspielt – er drückt Knöpfe, schiebt Regler hin und her und dreht an den sogenannten „Turn-Tables“. Erst kürzlich hat der Musiker aus Spaichingen seine zweite Single aufgenommen und ist sichtlich stolz. „Together we are one“ heißt sie und ist ein klassischer Club-Hit aus dem Elektro-Bereich. Die Art poppiger Elektro-Song, die sich mittlerweile bis in die Mitte der Radiohörerschaft geklungen hat.

Bodenständiger Typ mit Zielen

„Meine Musik soll Freude machen“, fasst Haselmeier alias DJ Munéz seine Motivation zusammen. Auf elektronische Musik, die nur eine bestimmte Nische bedient, hat der 27-Jährige keine Lust. Er will Musik für jeden machen. Munéz will mit seiner Musik nicht nur junge Leute erreichen, „ich will so arbeiten, dass auch ältere Menschen, die mit der Musikrichtung nichts zu tun haben, sich für meine Musik begeistern“.

Für seine neue Single arbeitete DJ Munéz mit dem Leipziger Singer, Songwriter und Gitarristen Tim Fichte zusammen. Die Melodie, in der Fachsprache „Beats“ genannt, stammt aus Spaichingen – Fichte leiht dem DJ derweil seine Stimme. Auch DJ-Größen wie David Guetta und Robin Schulz bedienen sich bei ihren Hits dieser Arbeitsteilung.

Der Spaichinger DJ fällt auf: Musiknoten als Tattoo-Logo, Piercings und eine Kappe bestickt mit seinem Künstlernamen. Munéz’ extrovertiertes Äußeres steht im Kontrast zu seinem bodenständigen Auftreten – der gelernte Metall-Feinarbeiter spricht unaufgeregt, aber leidenschaftlich über seine Musik. Mit seinen Songs will er auch vermitteln, „dass man jemand werden kann, wenn man an dem dran bleibt, was einem wichtig ist“.

Buchungen für Auftritte in Diskotheken und anderen Feiern hat DJ Munéz regelmäßig. Unter anderem tritt er zweimal im Monat im Club Ritterhof in Messkirch auf. Es soll jedoch mehr werden: Mehr Club-Auftritte, aber auch die Bühnen der großen Musik-Festivals reizen den Familienvater.

„Zum Start wäre ein Auftritt beim Elements Festival natürlich super.“ Beim größten Elektro-Festival der Region kommen jährlich rund 8000 Menschen nach Dormettingen in der Nähe von Balingen. „Ein Traum sind natürlich die großen, internationalen Festivals.“

Musik selber machen

Derzeit muss DJ Munéz noch in Vollzeit arbeiten, aber früher oder später will er von der Musik leben. Der Erfolg in der Musikbranche sei jedoch wie eine Lotterie, meint der Liedermacher. Remixe, also bereits bestehende Melodien neu verarbeiten, haben schon so manchen Elektro-Künstlern zu Bekanntheit verholfen – für Munéz ist dies keine Option. Der Spaichinger will seine eigenen Beats kreieren. „Es ist nicht mein Ziel reich zu werden“, der ein oder andere Radiohit seien jedoch durchaus ein Ziel, das sich verfolgen lässt.

Vor allem in seine Außendarstellung und sein Netzwerk in der Szene hat der DJ in den vergangenen Jahren investiert. „Meine Fanpages auf Facebook und Instagram laufen gut.“ Seine Musik läuft auf Musikplattformen wie Spotify und Amazon Music. In diesem Jahr nahm DJ Munéz außerdem am „German DJ Contest“ teil und belegte den dritten Platz. Eine Plattform, um sich zu zeigen, ein Sprungbrett zum Ruhm sei der Wettbewerb jedoch nicht.

Jetzt hofft er auf den Erfolg seiner Singles – wenn es gut läuft, soll auch ein Album folgen. Angefangen hat alles mit dem Elektro-Superstar der Nullerjahre, DJ Tiësto. „Ich war ein großer Tiësto-Fan und mit 17 Jahren habe ich mir dann einen kleinen Controller gekauft und mit der Musik angefangen.“

Der erste Auftritt folgte bald darauf. Im Alter von 18 Jahren durfte Munéz im damaligen Tune Club am Tuttlinger Hauptbahnhof ran. „Das ging voll in die Hose“, sagt Haselmeier. Bei seinen Club-Auftritten sei die wichtigste Herausforderung, die Stimmung der Menschen wahrzunehmen: „Übergänge sind natürlich auch wichtig, aber ich denke es ist schwerer, die Musik zu finden, die auch gehört werden will.“

Das sei seine Stärke, die Laune zu fühlen. Auch mit seinen Singles will der junge Spaichinger den Geschmack der Leute treffen – und zwar nicht nur den der Elektro-Fans.