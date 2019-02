Spaichinger Bergsteiger blicken auf unfallfreies Jahr zurück

Weder auf Touren noch in der Kletterwand hat es für die Spaichinger Bergsteiger mit aktuell 911 Mitgliedern ein Unglück gegeben. Das sagte Gruppenleiterin Roswitha Bronner bei der Mitgliederversammlung. Dankbar sei die Gruppe auch für das große Engagement der Ehrenamtlichen.

Bronner würdigte die „hervorragende Zusammenarbeit und den Zusammenhalt von Jung und Alt“, so eine Pressemitteilung. Die Berichte der einzelnen Spartenführer fielen insgesamt positiv aus. Tourenwart Reinhold Benz berichtete, dass von den ausgeschriebenen Touren 16 durchgeführt wurden. Die Ziele waren die Besteigung von Dreitausendern in der Schweiz und Österreich sowie zahlreiche Klettertouren und Klettersteige. Bereits im Winter konnten viele Skitouren, Eisklettertouren und Schneeschuhwanderungen durchgeführt werden. Die angebotenen Mountainbike Touren fanden in der heimischen Region statt. Mit großem Interesse seien die angebotene Kletterausbildung an der eigenen Kletterwand sowie die Gundausbildung Alpin besucht worden.

Auch für 2019 bieten die Bergsteiger ein abwechslungsreiches Programm an: Laut Mitteilung werden Touren in Eis und Schnee bis zu anspruchsvollen Kletter- und Hochtouren sowie Mountainbike-Touren über das ganze Jahr angeboten. Kassenverwalter Joachim Reger berichtete über den ausgeglichenen Kassenstand, wofür er großen Applaus erhielt. Andrea Dreher übernahm die Entlastung der Funktionäre und bescheinigte ihnen eine ausgezeichnete Arbeit.

Gruppenleiterin Roswitha Bronner ehrte im Auftrag des Deutschen Alpenvereins: Für 40-jährige Mitgliedschaft Christoph Andris, Tobias Andris, Klaus Bühler, Willi Gurt, Jürgen Hauser, Anja Hermle, Birgit Hermle, Karl Hermle, Richard Hermle, Rosmarie Hermle, Jürgen Kapfer, Rosina Kapfer, Werner Kapfer, Ilona Keller, Erich Kramer, Manfred Mayer, Elisabeth Messner, Wilfried Oberist, Otto Schaeffler, Hans Schirmaier, Wolfgang Weber; für 25-jährige Mitgliedschaft Elias Butz, Philipp Butz, Simon Dreher, Werner Fink, Eduard Jäger, Sabrina Jäger, Annegret Klawitter, Wolfgang Klawitter, Joachim Reger und Werner Wintermantel.