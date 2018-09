Am Wochenende ist in Rottweil die Premiere des Musicals „Oliver!“ von Lionel Bart gewesen. Die Vorlage des Musicals bildet der Roman „Oliver Twist“ von Charles Dickens. 70 Mitwirkende von fünf bis 78 Jahren proben seit über einem Jahr für dieses Musicalereignis. Auch fünf Spaichinger gehören dem Ensemble an.

Dr. Rainer Bögelspacher übernahm die Rolle des überheblichen Dr. Grimwig. Seine Tochter Kira sowie die Gosheimerin Nadja Bohnert treten als Mrs. Sowerberry, die skurrile Frau des Bestatters, in Aktion. In der Titelrolle des Oliver können Interessierte am Sonntag, 23. September, die Spaichinger Gymnasiastin Nora Eisenmeier, Preisträgerin des Bundeswettbewerbs 2017, erleben. Ihre Schwester Marisa sowie Gymnasiallehrerin Christine Mehne bereichern das Ensemble, so eine Pressemitteilung. Marisa Eisenmeier bringt außerdem ihre im Kunstturnen erworbenen Fähigkeiten in den akrobatischen Zirkusszenen ein.

Karten gibt es im Copy-Shop Spaichingen und den weiteren Reservix Vorverkaufsstellen in der Region, außerdem unter Telefon 0160/ 90952709. Fotos und weitere Informationen finden Interessierte unter www.talentwerkstatt43.de.