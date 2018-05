Spaichinger Badgers wollen gegen Ingolstadt punkten

Zwei Wochen nach dem sensationellen zweiten Platz beim Badgers-Cup beginnt nun für die Spaichinger Skaterhockeyspieler wieder der Alltag in der zweiten Bundesliga. Die Primstädter empfänagen am Samstag um 18 Uhr die Lumberjacks aus Ingolstadt.

Das Team von Martin Huber möchte das gewonnene Selbstvertrauen nun mit in die heiße Saisonphase nehmen. Am Samstag ist Ingolstadt in der RVS-Arena zu Gast. Dies ist ein richtungsweisendes Spiel für die Spaichinger, da die Tabelle zusammengerückt ist und die Bayern ein direkter Konkurrent um einen Play-off-Platz sind.

Das Hinspiel konnten die Dachse mit 8:6 für sich entscheiden, es ist zu erwarten, dass Ingolstadt sich für die Heimpleite revanchieren möchte. Alleine aus dieser Situation heraus ist ein spannendes Spiel zu erwarten.

Coach Huber muss sein Team für das samstägliche Spiel umbauen, da sich mit Tabor, Riedlinger und Huonker drei Spieler im Urlaub befinden. Fabian Mauthe ist weiterhin verletzt.

Jedoch ist der Badgers-Kader in dieser Saison breit aufgestellt, um trotzdem eine schlagfähige Truppe auf die Platte zu schicken. Mit Schlenker und Supis stehen beide Schlüsselspieler zu Verfügung.

Wenn Goalie Käfer an seine Leistungen vom Badgers-Cup anknüpfen kann, wird es für Ingolstadt eine harte Nuss Punkte aus Spaichingen zu entführen. Marcel Thome: „Mit Ingolstadt kommt ein unangenehmer Gegner in die RVS-Arena. Es gilt, hart an den Gegenspielern zu sein. Wichtig ist auch, Strafen zu vermeiden, denn Kleinigkeiten werden den Ausgang des Spiels entscheiden.“

Spielbeginn ist um 18 Uhr. Zuvor bestreitet die zweite Spaichinger Mannschaft ihr Regionalliga-Spiel gegen den ungeschlagenen Tabellenführer aus Bahlingen. (wh)