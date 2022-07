Spaichinger Abitur 2022: Mit zwei mündlichen Prüfungen zum Abschluss

Es ist der erste Jahrgang, der das Abitur in einer neuen Form abgelegt hat, mit zwei verpflichtenden mündlichen Prüfungen über den Stoff der beiden Oberstufen-Jahre. Trotzdem (und obwohl die vergangenen beiden Jahre durch Corona überschattet waren) hat der Spaichinger Abi-Jahrgang 2022 mit einem Durchschnitt von 2,1 ein „Spitzenergebnis“ erzielt, freute sich Schulleiter Jürgen Pach, als er am Montag Nachmittag die Prüfungsergebnisse für das Abitur bekannt gab. A

uch das dürfte im Gymnasium Spaichingen einmalig, jedenfalls selten, sein: Mit 888 von 900 möglichen Punkten und dem Notendurchschnitt 1,0 hat Laura Larissa Schurer aus Denkingen das Abitur abgelegt. Zweite 1,0-Abiturientin in diesem Jahr ist Nora Maria Eisenmeier aus Spaichingen. 28 Mal wurde in diesem Jahr die Abschlussnote 1,9 oder besser erzielt, rechnete Jürgen Pach vor; 35 Mal standen Zahlen von 2,0 bis 2,9 unterm Strich und sechs Mal wurde das Abi mit der Note drei „oder ein bisschen schlechter“ abgeschlossen. Jedenfalls: 69 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Spaichingen haben nun ihr Abitur in der Tasche. „Damit steht Euch die Zukunft offen“, so Schulleiter Pach, „jetzt seid ihr aber selbst verantwortlich, was ihr draus macht“.

Die Zeugnisse, Preise und Belobigungen werden dann am Samstag beim Abi-Ball übergeben, der um 18.30 Uhr in der Stadthalle beginnt. Wer jetzt schon eine Abschrift braucht, kann diese für 50 Euro ab Dienstag auf dem Sekretariat abholen.

Die Spaichiger Abiturienten 2022 sind:

Julia Angeles, Aldingen: Justin-Alexander Au, Spaichingen; Nick Borchert, Spaichingen; Emily Celine Bratl, Spaichingen; Emilia Ursula Bühler, Spaichingen; Jazlin Cholis, Spaichingen; Florian Jochen Dewitz, Aldingen; Lorena Tamara Diesel, Aldingen; Caner Dönmez, Spaichingen; Laurin Drefs, Spaichingen: Nora Maria Eisenmeier, Spaichingen; Evelin Eschner, Spaichingen; Zeynep Zübeyde Eski, Rietheim-Weilheim; Niklas Falke, Denkingen; Samuel Fehrenbacher, Spaichingen; Daniel Flad, Spaichingen; Stefanie Genergardt, Spaichingen; Tobias Hafner, Balgheim; Kim Leonie Heizmann, Oberndorf; Chidera Nina Igboka, Aldingen; Andjela Jovanovic, Spaichingen; Fabian Kipping, Trossingen; Bruno Martin Klawitter, Denkingen; Celine Maria Knecht, Durchhausen; Fiona Knop, Spaichingen; Melda Korkmaz, Spaichingen; Bastian Kreibich, Denkingen; Lukas Krist, Aldingen; Cedric Künzler, Aldingen; Ricarda Anna Rosa Kupferschmid, Dürbheim; Chessy Ony One Lay, Spaichingen; Mara Noemi Ledwig, Spaichingen; Julian Michael Löbel, Spaichingen; Cynthia Marquardt, Rietheim-Weilheim; Tjaark Erin Marquardt, Rietheim-Weilheim; Tim Marten, Balgheim; Bardo Vitus Martin, Spaichingen; Nina Sophie Mattes, Spaichingen; Zoe Tara Mauch, Aldingen; Daniel Meier, Aldingen; Florian Merkt, Spaichingen; Elias Josef Meßmer, Dürbheim; Dominik Jan Meurer, Denkingen; Vivien Leoni Nürnberger, Spaichingen; Konstantin Richard Pauli, Spaichingen; Timo Payer, Dürbheim; Lea-Angelina Rädle, Rietheim-Weilheim; Nico Vincenzo Romano, Balgheim; Carmen Soraya Sander, Trossingen; Timeea Sauer, Aldingen; Alina Sauter, Spaichingen; Esther Johanna Schneider, Denkingen; Gina-Maria Schuhmacher, Spaichingen; Laura Larissa Schurer, Denkingen; Michael Selenko, Aldingen; Roman Sivirin, Spaichingen; Mia Springer, Spaichingen; Marian Steinhart, Dürbheim; Leyla Tunali, Aldingen; Nina Maria Visnjic, Spaichingen; Levi Wangerin, Denkingen; Philipp Weber, Spaichingen; Eric Weigel, Spaichingen; Jolina Andrea Wiech, Spaichingen; Noah Michael Wientges, Spaichingen; Alex-Leo Wierzejski, Spaichingen; Nora-Kajsa Wolfsberger, Aldingen; Niels Wunderlich, Spaichingen; Onur Can Yildirim, Spaichingen; Christian Zepf, Dürbheim; Elias Zepf, Dürbheim und Madeleine Marie Zwerenz, Aldingen.