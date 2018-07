Spaichinger 68er Jahrgang feiert das Wochenende durch

Gut gelaunt und mit Rückenwind haben die Spaichinger 50er am Freitagabend ihr mehrtägiges Jubiläum eingeläutet. Am Edith-Stein-Haus fiel der Startschuss für das dreitägige Fest des 68er Jahrgangs mit straffem Programm: Nach der ersten Begrüßung wurde den Verstorbenen gedacht und die Gräber wurden besucht. Später am Abend ging es für die 50er ins Gasthaus „Zu den sieben Winden“. Am heutigen Samstag geht es um 17 Uhr mit dem Jahrgangsfoto und um 18 Uhr mit dem Sektempfang in der Stadthalle weiter. Der musikalische Höhepunkt, der zusammen mit allen „8er“-Jahrgängen gefeiert wird, ist der Auftritt von „Dr. Alban & die Heimleuchter“. Auch am Sonntag geht es musikalisch weiter, und zwar mit einem Platzkonzert für die Jubilare und alle Spaichinger um 17 Uhr. Das übernimmt die Stadtkapelle auf dem Marktplatz. Anschließend machen die 50er Party.