Spaichingen sucht Paten für Pflanzflächen

„Spaichingen blüht auf!“ Unter diesem Slogan möchte die Verwaltung die Stadt noch schöner machen und hat bereits mehrere Flächen frisch bepflanzen lassen. Damit diese gepflegt bleiben, sucht die Stadtverwaltung nun ehrenamtliche Paten dafür.

An vielen Plätzen in Spaichingen blüht es bereits frühlingshaft. Hierfür wurden unter anderem rund 12 000 Blumenzwiebeln, über 10 000 Stück Frühlingsflor und 22 neue Bäume gesetzt, teilt die Stadt Spaichingen in einem Schreiben mit. Ebenso wurden viele der bisherigen Schotterflächen auf dem Marktplatz und entlang der Dreifaltigkeitsbergstraße entfernt und wurden oder werden neu bepflanzt. Hier wurden über 60 Quadratmeter Schotter ausgesaugt und wieder mit Erde aufgefüllt. Und auch an vielen anderen Plätzen im Stadtgebiet werden in den kommenden Tagen wieder insektenfreundliche Blumenwiesen angesät. All diese Maßnahmen prägen das Stadtbild, verbessern das Kleinklima und sind nicht zuletzt auch Lebensraum für zahlreiche Pflanzen und Tierarten, was gerade für den Erhalt der Artenvielfalt sehr wertvoll ist, heißt es weiter aus dem Rathaus.

Allerdings sind all diese Anlagen auch mit einem erhöhten Pflegeaufwand verbunden. Der Betriebshof werde mit jeder neuen Grünanlage oder Pflanzinsel mehr gefordert, um zu bepflanzen, Unkraut zu jäten, zu wässern oder zu pflegen. Aus diesem Grund braucht die Stadt die Unterstützung der Bürger und sucht dafür ehrenamtliche Patinnen und Paten. Diese übernehmen die Patenschaft für eine Pflanz- oder Grünfläche – insbesondere die neu angelegten Pflanzinseln entlang der Dreifaltigkeitsbergstraße, aber gerne auch im restlichen Stadtgebiet – und helfen aktiv mit, dass Spaichingen aufblüht und noch schöner wird, schreibt die Stadtverwaltung weiter.

Bei Interesse steht Diana Brott unter der Telefonnummer 07424/9571-631 oder per E-Mail an diana.brott@spaichingen.de für Fragen bereit. Als kleine Anerkennung gibt es für jeden Paten eine Spaichinger Gießkanne.